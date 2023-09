بھارت روانگی سے قبل پاکستانی کھلاڑیو کی گفتگو ، وڈیو دیکھیں

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

All set for the World Cup campaign! Take a look at what the players and skipper Babar Azam had to say ahead of their departure ️#WeHaveWeWill | #CWC23 pic.twitter.com/Jb2kHiHygl