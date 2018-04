”وہاب ریاض ہسپتال میں ہیں اور۔۔۔“ فاسٹ باﺅلر کے بارے میں تشویشناک خبر آ گئی، اہلیہ نے مداحوں سے دعاﺅں کی اپیل کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر وہاب ریاض سے متعلق تشویشناک خبر آ گئی ہے اور ان کی اہلیہ نے مداحوں سے دعاﺅں کی اپیل کی ہے۔

وہاب ریاض ’سائینس‘ کی سرجری کیلئے ہسپتال داخل ہوئے ہیں جس سے متعلق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے مداحوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ”بالآخر میں دیرینہ مسئلے ’سائینس ‘ کے حل کے قابل ہو چکا ہوں اور کل سرجری ہو گی۔ برائے مہربانی اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں اور امید ہے کہ میں اور مضبوطی اور مکمل سانس کیساتھ واپس آﺅں گا۔“

I’m finally able to treat my longtime issue of sinus and undergoing surgery tomorrow iA. Please remember me in your prayers and hope to come back stronger and better with full breath iA! — Wahab Riaz (@WahabViki) April 27, 2018

وہاب ریاض کے بیان کے بعد ان کی اہلیہ نے بھی ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا اور مداحوں سے دعا کی اپیل کی۔ انہوں نے لکھا ”برائے مہربانی وہاب ریاض کو اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں کیونکہ ان کی آج سائینس کی سرجری ہو گی“

Please keep @WahabViki in your prayers as he is under going his sinus surgery today! — Zaynab wahab (@ZaynabWahabviki) April 28, 2018

دونوں کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کے بعد کرکٹرز اور مداحوں کی جانب سے دعاﺅں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جا نے لگا۔ کرکٹر عمر گل نے لکھا ”بھائی اللہ آپ کو جلد صحت یاب کرے“

Wish you a speedy recovery brother. — Umar55 (@mdk_gul) April 27, 2018

اظہر علی نے لکھا ”آپ کی کامیاب سرجری ہو گی اور جلد صحت یاب ہوں۔۔۔ آمین“

May u have successful surgery and speedy recovery Ameen... — Azhar Ali (@AzharAli_) April 27, 2018

ثقلین مشتاق نے لکھا ”اللہ تم پر اپنی رحمت کرے، صحت عطاءفرمائے اور جلد صحت یابی عطا فرمائے“