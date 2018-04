کوہاٹ ہسپتال کی تعمیر، آفریدی چندہ اکٹھا کرنے کینیڈا پہنچ گئے

اوٹاوا (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں بچوں کیلئے ہسپتال کی تعمیر کیلئے کوششیں تیز کردیں۔ شاہد آفریدی ہسپتال کی تعمیر کیلئے چندہ اکٹھا کرنے کیلئے کینیڈا پہنچے ہوئے ہیں جہاں وہ پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی سے ملاقاتیں کر رہے اور مختلف تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔

انہوں نے اسلامک ریلیف فنڈ کینیڈا کے ڈنر میں بھی شرکت کی اور کوہاٹ ہسپتال کیلئے چندہ اکٹھا کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو مصروفیات کے باعث اسلامک ریلیف فنڈ کے ڈنر میں تو شریک نہ ہوسکے تاہم انہوں نے شاہد آفریدی کیلئے خصوصی پیغام بھجوایا جو تقریب میں پڑھ کر سنایا گیا۔ جسٹن ٹریڈو نے اپنے پیغام میں کہا ”یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو اسلامک ریلیف کینیڈا کی جانب سے منعقد کیے جانے والے سالانہ فنڈ ریزنگ ڈنر میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ہمیں اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ کینیڈا کی ترقی کی بنیاد اس کے معاشرے میں پایا جانے والا تنوع ہے، یہی وجہ ہے کہ کینیڈا میں بسنے والی تمام قومیتیں بشمول مسلمان اس کی ترقی اور بہتری کیلئے مل کر کام کرتے ہیں۔ آج ہم سب یہاں پاکستان میں بچوں کیلئے ایک ہسپتال کی تعمیر کیلئے چندہ اکٹھا کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں، آپ کی جانب سے اس ڈنر میں شمولیت اور آپ کا چندہ کینیڈین شہری ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

Thank you @JustinTrudeau for supporting the vision of @SAFoundationN & ur hospitality. @Canada is a nation of gr8 ppl. A special tks to @IRCanada, the Pakistani & Indian community of #Vancouver for ur generous contribution for #KohatHospital as together we all are #HopeNotOut pic.twitter.com/biXmdTKZHk — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 27, 2018

کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹریڈو کی جانب سے پیغام بھیجنے پر شاہد آفریدی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کینیڈا عظیم لوگوں کا ملک ہے۔ انہوں نے اسلامک ریلیف فنڈ اور پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی کا شکریہ بھی ادا کیا۔

Thank you #Calgary for your generousity and all your support for @SAFoundationN in our cause for #Humanity as together we all are a hope for communities across the globe and together as #HopeNotOut#SAFcares #SAF @SAfoundationC #KohatHospital pic.twitter.com/AG7mFTRNo3 — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 28, 2018