”جب آپ کو آسٹریلیا میں بھی شاہد آفریدی کا۔۔۔“ وسیم اکرم کو اپنے ”سسرال“ میں شاہد آفریدی کی ایسی کون سی چیز نظر آگئی کہ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، ایسی تصویر اپ لوڈ کر دی کہ پاکستانیوں کے دل جیت لئے، ہر کسی کا سر فخر سے بلند ہو گیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی کو پوری دنیا جانتی ہے اور وہ کہیں بھی چلے جائیں، مداح ان سے ملنے کیلئے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں لیکن سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کو آسٹریلیا میں ’بوم بوم‘ کی ایک ایسی چیز نظر آ گئی کہ وہ خود کو روک نہ پائے اور تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے دھوم مچا دی۔

وسیم اکرم کو آسٹریلیا میں شاہد آفریدی کا کٹ آﺅٹ دکھا جو وکٹ لینے کے بعد شاہد خان آفریدی کی طرح جشن منانے کے انداز میں کھڑا تھا۔ وسیم اکرم نے جب یہ دیکھا تو بالکل اسی انداز میں کھڑے ہو کر تصویر بنوائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کرت ہوئے لکھا ”جب آپ کو آسٹریلیا میں بھی بوم بوم سے متعلق کچھ نظر آ جائے، آپ سیلوٹ کرتے ہیں!“

When you come across a bit of BoomBoom in Australia, You salute! @SAfridiOfficial #AustraliaPakistan pic.twitter.com/cC83WmokJh — Wasim Akram (@wasimakramlive) April 28, 2018

ان کی جانب تے تصویر شیئر ہونے پر ماجد نامی ایک صارف نے لکھا ”آفریدی کیلئے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کا کپتان آسٹریلیا میں ان کی

طرح پوز بنا رہا ہے۔۔۔ وسیم بھائی آپ کو سیلوٹ ہے“

Can’t be a bigger award to Afridi His Skipper posing like him in Australia ???????? Salute to you Wasim bhai , — Majid Majeed (@majidmajeed83) April 28, 2018

ماہم نے لکھا ”واﺅ۔۔۔ بوم بوم پوز“

نیہا نے لکھا ”شاہد آفریدی از آ بیوٹی“

Shahid afridi is a beauty???????? — neha ???????? (@nehayy88) April 28, 2018

امبرین ریاض نے لکھا ”لالہ ہر جگہ ہے“

lala is everywhere❤❤ — Ambreen Riaz (@PakistanIsLuv) April 28, 2018

زوبی آفریدی نے لکھا ”اس لئے ہم آپ کو بوم بوم آفریدی کہتے ہیں“

That's Why We Called You BooM BooM Afridi???????????? pic.twitter.com/YVE27HB8Qa — Xubi_Afridi10???????????????? (@SAfridi_LoveR10) April 28, 2018

یاسر خان نے لکھا ”بھائی آپ اس صدی کے بہترین جنگجو ہیں۔۔۔ آپ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے۔۔۔ اور لالہ پوری دنیا کشمیر کیلئے آپ کی حمایت اور ٹویٹس پر آپ کی تعریف کر رہی ہے“