یہ میری بیٹی نہیں ،جھوٹ بولنے کا سلسلہ بند کرو :مریم نواز

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز کا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک تصویر پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ ان کی بیٹی نہیں ہے،جھوٹ بولنے کا سلسلہ بند کرو

سوشل میڈیا پر زیرگردش تصویر میں سرخ لباس میں ملبوس ایک لڑکی عمران کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ "مریم نواز کی بیٹی بھی عمران خان کی بڑی فین نکلی، لندن ائیر پورٹ پر سیلفی بنائی۔"

This is not my daughter. Stop churning out lies. pic.twitter.com/6R8fGGCaHt