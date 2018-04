عمران خان کے ساتھ تصویر میں موجود یہ نوجوان لڑکی دراصل کون ہے ؟ ساری تفصیلات سامنے آ گئیں ، جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ تصویر تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتارہا کہ یہ مریم نواز کی صاحبزادی ہیں تاہم اب اس کی اصل حقیقت سامنے آ گئی ۔

تفصیلات کے مطابق اس نوجوان لڑکی کا نام ’ساحرہ خان ‘ ہے جن کا تعلق لندن سے ہے اور یہ پیشہ سے فیشن ڈیزائنر ہیں اور عمران خان کے ساتھ ان کی تصویر ہیتھرو ایئرپورٹ پر بنائی گئی اور انہوں نے یہ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تو انہیں مبینہ طور پر مریم نواز کی بیٹی قرار دینا شروع کر دیا گیا تاہم اب مریم نواز کی جانب سے بھی اس کی تردید کرتے ہوئے وضاحت جاری کر دی گئی ہے ۔

With one n only my hero @ImranKhanPTI #TabdeliAnahiRahiTabdeliAGaiHan pic.twitter.com/1ZHBkCIlxf