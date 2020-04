"میرا مقصد یہ تھا کہ ۔۔۔"مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان کی وضاحت کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مولانا طارق جمیل نے اپنےبیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصدکسی کی دل آزاری نہیں تھا بلکہ انہوں نے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کیلئے یاددہانی کرائی تھی۔

معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ حال ہی میں ان کی جانب سے دیے گئے بیان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج جس حالت میں ہیں اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک عمومی ریمارکس تھے جن کا مقصد کسی مخصوص مرد ،عور ت ،شخص یا جنس کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا اس کا مقصد صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کی یاد دہانی کرانا تھا۔

My aim was to point out that WE are all to blame for our current state. It was meant to be a general remark not targeting any specific men, women, persons or gender, but as a reminder to get closer to what Allah teaches us.

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کیے گئے سلسلہ وار ٹویٹس میں انہوں نے مزید کہا کہ میرا مقصد ہم سب کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم روحانیت پر توجہ دیں اور خواہشات اور مادیت پرستی سے دور ہوں۔سالوں کی تعلیم کے دوران میں نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہو یا کوئی ہمارے جملوں پر بے چینی محسوس کرے ان سے معذرت کرلینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

My goal was to remind us all to focus on the spiritual and away from our desires and the materialistic.

I am the first to admit as I have taught over the years, that there is no excuse for making any hurtful comments about anyone or making anyone feel uncomfortable.