صدر عارف علوی اور ان کے صاحبزادے جھوٹی خبر پھیلاتے پکڑے گئے؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں پوسٹ کی جا رہی ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہاہے کہ صدر عارف علوی اور ان کے صاحبزادے جعلی خبر پھیلاتے ہوئے پکڑے گئے جس پر یوٹیوب نے ان کی ایک ویڈیو کو ڈیلیٹ کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر نہاری نامی ایک ٹویٹر اکاونٹ نے الزام لگایا ہے کہ تھنڈرسکواڈ سینیئر اور جونیئر ایک ویڈیو کو پھیلا رہے تھے جسے یوٹیوب نے ڈیلیٹ کردیا ہے، اس پر کوئی معذرت نہیں کرے گا۔ لیکن نقصان تو ہوچکا۔

اپنے سلسلہ وار ٹویٹ میں نہاری نامی اکاونٹ نے مزید لکھا کہ 'ہر ایک یا دو ہفتے بعد انصافین سوشل میڈیا ایک نیا آرٹیکل یا ایک نئی ویڈیو یا آڈیو ریلیز کرتا ہے ، پارٹی لیڈر وہ ویڈیو ملتے ہی واٹس ایپ پر جاری کردیتے ہیں جس کے بعد وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔

Every week or two, Insafian social media relies on a new article or video to prove hair brained strategies and lack of action as the right response. Party leaders get these WhatsApps and it spreads like wildfire. All replies full of the same content. — Nihari (@NihariFan) April 28, 2020

صدرمملکت کے صاحبزادے عواب علوی نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ ڈاکٹر ڈیٹا شیئرکرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ لوگوں کو معمول کی زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور وائرس کیخلاف مدافعت کو بڑھائیں، ابتدائی طورپر دنیا نے نامعلوم پیشن گوئیوں کا سہارا لیا تاہم زمینی حقائق مختلف ہیں۔ان کی ویڈیو بعد میں یوٹیوب کی طرف سے ڈیلیٹ کردی گئی اور واضح میسج دیکھا جاسکتا ہے کہ یوٹیوب پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر ویڈیو ڈیلیٹ کردی گئی ۔

اپنے صاحبزادے کی ٹوئیٹ کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ری ٹوئیٹ کیا اور لاک ڈائون پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لاک ڈائون یا نو لاک ڈائون؟ کورونا وائرس نیا ہے، اس لیے پاکستان اور دنیا بھر میں اس کے بارے پائی جانیوالی آراء میں بھی فرق ہے کہ اس سے کیسے نمٹیں، جیسے ہی اعدادوشمار آتے ہیں تو آرا ءبدل جاتی ہیں، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں ، یہ طویل ہے لیکن سیاستدانوں سمیت آراء بنانے والے تمام لوگوں کی سنیں۔

ایک اور صارف ٹی احمد نے صدر کے صاحبزادے کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی تجاویز کا کتنا نقصان ہوسکتا ہے؟

@DrAwab Dear orthodontist. Do you know the risks of leaving people to go on and develop herd immunity? I can give you a clue to work on. 2% of 220 million. Do the maths, you will find the projected number of deaths. — T Ahmed (@Purani_Genes) April 28, 2020

ہماامتیاز نے لکھا کہ پاکستان کے صدر اور ان کے صاحبزادے (جوکہ ڈینٹسٹ ہیں) کورونا وائرس سے متعلق ایک ایسی ویڈیو کو پروموٹ کررہے ہیں جو غلط اعدادوشمار پر مبنی ہے۔اس ویڈیو کو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کردیا ہے ،ایسی غلط معلومات نہیں پھیلنی چاہیں۔

For context: Pakistan’s President and his son (both dentists by training) are promoting a video full of inaccuracies about COVID-19 that YouTube has since removed. If ever there was a time to not spread harmful medical misinformation, this is it. https://t.co/8bxrQkGWXD — Huma Imtiaz (@HumaImtiaz) April 28, 2020

ہما کے ٹویٹ پر ردعمل دیتے ہوئے صدر کے صاحبزادے نے جواب دیا کہ میں آپ سے متفق ہوں مگر میری نیت کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی نہیں تھی۔ بلکہ مقصد بے چینی کم کرنا تھا،

I agree the video was taken down - the intention was NEVER to harm anybody, but in the chaos diff -opinions always appear & for us all its imp to be open to diverse point of views & discuss if needed- discuss I did, like we have always done - u dont have to agree UR RIGHT — Awab Alvi (@DrAwab) April 28, 2020