سابق ڈی جی ایف آئی اے کے الزامات، شہزاد اکبر کا رد عمل سامنے آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کبھی کسی کے خلاف مقدمات بنانےکا نہیں کہا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پرٹویٹ کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ دیر قبل بشیر میمن کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو دیکھا جو مکمل طور پر غلط ہیں،جسٹس قاضی فائز عیسی کے حوالے سے انہیں کبھی وزیراعظم یا مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں بلایا گیا۔میری ان سے وزیرقانون کے ساتھ کبھی کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی انہیں کبھی کسی کے خلاف مقدمات شروع کرنے کا کہا گیا۔شہزاد اکبر کا کہنا تھا میرے حوالے سے بولے گئے جھوٹ پر بشیر میمن کے خلاف کارروائی کے لیے اپنے وکلاکو ہدایات دے دی ہیں۔

واضح رہے کہ بشیر میمن کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہیں حکومت کی جانب سے چند شخصیات کے خلاف کیس بنانے کا کہا گیا تھا اور زیادہ ترزورنوازشریف،شہبازشریف،مریم نواز،حمزہ شہباز،شاہدخاقان،راناثناء کیخلاف تھا۔

Only case referred to FIA was of sedition by the fed cabinet. I have instructed lawyers in personal capacity to initiate legal action for his slander.