مرتضیٰ وہاب کے بھائی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آ ن لائن)ترجمان سندھ حکومت مر تضیٰ وہاب کے بھائی کورونا وائرس کا شکار ہوگئے جس کے بعد انہوں نے خودکو گھر میں قرنطینہ کرلیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سایٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، بھائی نے کورونا کی تشخیص کے بعد خود کو قرنطینہ کرلیاہے، عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور عوام سے گزارش ہے افطار اور سحری پارٹیوں میں شرکت نہ کرے۔

خیال رہے پاکستان میں پہلی بار کرونا وائرس سے یومیہ اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5 ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔

My 3rd brother Samad has tested positive & is isolating at home. Plz pray for him & all other patients.

Plz also pray that sanity prevails & we are able to behave responsibly & not go out for iftaar and sehr parties. In order to protect other namazis we should also pray at home https://t.co/dcKZpuN2c8