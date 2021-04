فرخ حبیب کو وزیر مملکت اطلاعات بنانے کا فیصلہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی فرخ حبیب کووزیرمملکت اطلاعات بنانے کا فیصلہ کرلیا ، وہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔

نجی ٹی وی دنیا نیوزکے مطابق حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے فرخ حبیب کو وزیر مملکت برائے اطلاعات بنانے کیلئے گرین سگنل دے دیا، تعیناتی کا نوٹی فکیشن جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔

وفاقی وزیر اطلاعات فوادچوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فرخ حبیب کو وزیرمملکت اطلاعات کی تقرری پر مبارک باد دیتے ہوئے کہا وہ اپنے عہدے کا حلف کل اٹھائیں گے۔

