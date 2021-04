بھارت میں آکسیجن کی کمی، چین کو اتنا بڑا آرڈر دے دیا کہ حیرت کی انتہا نہ رہے

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی جانب سے کورونا کے شدید پھیلاؤ اور آکسیجن کی فراہمی کے آلات کی کمی پوری کرنے کیلئے چین سے رجوع کرلیا گیا۔

بھارت میں تعینات چینی سفیر سن وی ڈونگ کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں کے دوران انڈیا سے آکسیجن کنسنٹریٹر کے 25 ہزار آرڈرز دیے گئے ہیں۔ چین کے میڈیکل سپلائرز بھارت کے آرڈر پورے کرنے کیلئے اوور ٹائم کر رہے ہیں۔

خیال رہے کہ آکسیجن کنسٹریٹر ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو نائٹروجن ختم کرکے خالص آکسیجن سپلائی کرتا ہے۔

سن وی ڈونگ نے بتایا کہ بھارت کو طبی سامان کی فراہمی کیلئے کارگو طیاروں کے استعمال پر غور کیا جا رہا ہے۔

