"کچھ ماہ پہلے اہم ملک کے سربراہ کا طیارہ چکلالہ ایئر بیس آیا جہاں آرمی چیف نے ان سے طیارے کے اندر خفیہ میٹنگ کی" کامران خان کا بڑا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ ماہ پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان پاکستان کا خفیہ دورہ کیا تھا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں کامران خان نے دعویٰ کیا کہ اشرف غنی کے پاکستان کے کیے جانے والے خفیہ دوروں میں سے ایک کچھ ماہ پہلے ہوا تھا۔ ان کا طیارہ چکلالہ ایئر بیس پر آیا تاہم اشرف غنی اس سے باہر نہیں نکلے۔

کامران خان کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود طیارے کے اندر گئے اور اشرف غنی کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی۔ اس دورے اور ملاقات کو خفیہ رکھنے کی خواہش اشرف غنی نے ظاہر کی تھی۔

Of Dr Ashraf Ghani’s secret visits to Pakistan: On one such spectacular visit several months ago Ghani landed at Chaklala Air base but didn’t disembark from his plane. The COAS Gen Qamar Bajwa met him there for a long meeting. This mode of secrecy was Ghani’s choice! pic.twitter.com/c8NlUJlamx