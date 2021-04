بھارت میں زلزلہ، درجنوں عمارتیں تباہ ہوگئیں

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی ریاست آسام میں زلزلے کے باعث درجنوں عمارتیں تباہ ہوگئیں،تاہم جانی نقصان کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی خبر سامنے نہ آئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق آسام میں زلزلے کے طاقت ور جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور لوگ خوف زدہ ہوکر میدانوں کی جانب بھاگنے لگے۔بھارتی میڈیا کے مطابق 6.4 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، زلزلے کا مرکز آسام کے دارالحکومت گوہاٹی سے 140 کلو میٹر شمالی علاقے میں زمین کی 34 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔زلزے کے جھٹکوں سے درجنوں عمارتیں تباہ اور مرکزی شاہراؤں پر درارڑیں پڑ گئیں جس سے ٹریفک جام ہوگیا۔ کسی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے میونسپل اداروں، فائر بریگیڈ اور اسپتالوں کے عملے کے لیے ریڈ الرٹ جاری کردیا گیا ہے۔

This is the first visual of the after-effects of the massive Earthquake in Assam. pic.twitter.com/dPYyKsSsXm