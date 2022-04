بلاول کی تقریب حلف برداری ، آصفہ بھٹو کا ہار سب کی نگاہوں کا مرکز بن گیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق صدر آصف زرداری اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے گزشتہ روز اپنے بھائی بلاول بھٹو کی بطور وفاقی وزیر حلف برداری کے موقع پر جو ہار پہنا تھا وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا۔

بلاول بھٹو زرداری کی حلف برادری کے موقع پر آصفہ بھٹو اپنے والد آصف زرداری اور بھائی بلاول بھٹو کے ساتھ ایوانِ صدر اسلام آباد میں پہنچی تھیں۔آصفہ بھٹو نے جو ہار پہنا ہوا تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر تھی۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے محض 33 برس کی عمر میں پاکستان کے 37 ویں وزیرخارجہ کے لیے حلف اُٹھا یا تھا اور ملک کے سب سے کم عمر ترین وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کرلیا۔بلاول بھٹو کی حلف برداری کی تقریب میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہن محترمہ صنم بھٹو نے بھی خصوصی شرکت کی تھی۔

She kept her mother's photo in necklace.♥️ pic.twitter.com/cqKrw4rbaJ