جرمن فٹبالر میسوت اوزل بھارتی مسلمانوں کے حق میں بول پڑے

برلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) جرمن فٹبالر میسوت اوزل نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت میں انسانی حقوق کے ساتھ کیا ہورہا ہے، یہ پوری دنیا کو دکھانا ہوگا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ وہ لیلتہ القدر کی مبارک رات کو بھارتی مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے دعاگو ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ آئیں اس شرمناک صورتحال سے متعلق لوگوں میں آگاہی پھیلائیں،تاکہ نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت میں انسانی حقوق کے ساتھ کیا ہورہا ہے، یہ پوری دنیا کو دکھانا ہوگا۔

Praying during the holy night of Lailat al-Qadr for the safety and well-being of our Muslim brothers and sisters in India????????????????????Let's spread awareness to this shameful situation! What is happening to the human rights in the so-called largest democracy in the world?#BreakTheSilence pic.twitter.com/pkS7o1cHV5