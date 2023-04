ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ سٹار سلمان خان کی ٹویٹر پر معنی خیز پوسٹ توجہ کا مرکز بن گئی۔

تفصیلات کے مطابق سلمان خان نے حال ہی میں سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک تصویر شیئرکی ، جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ "انسان بننا پہلے آپ شروع کریں". اس تصویر میں سلمان خان نے ہاتھ میں ایک مگ پکڑا ہوا ہے ، اس مگ پر بھی وہی تحریک لکھی ہوئی ہے۔

Being Human starts with you first #beinghuman pic.twitter.com/tIxinJu2t5