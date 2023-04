انجینئرنگ کا شاہکار؟ کنویں کے دونوں اطراف سڑک بنادی گئی، لوگ دیکھ کر آگ بگولہ ہوگئے

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) کراچی کے علاقے جام کنڈا ملیر میں ایک سڑک تعمیر کی گئی ہے، جس میں انجینئرز نے ایسی نالائقی کا مظاہرہ کیا ہے کہ علاقہ مکین اس نئی سڑک کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے آگ بگولہ ہو گئے۔ نیوز ویب ’پروپاکستانی‘ کے مطابق یہ سڑک دونوں اطراف سے مکمل بنا دی گئی ہے مگر عین درمیان میں ایک کنواں موجود ہے اور سڑک کے دونوں سرے اس کنویں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔یعنی دونوں طرف سے آنے والی گاڑیاں سیدھی کنویں میں گریں گی۔

رپورٹ کے مطابق یہ سڑک جام کنڈا اور پیر کرنڈی کے درمیان بنائی گئی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ تو سڑک بنانے کے لیے کنواں بند کیا گیا اور نہ ہی سڑک کا رخ موڑ کر کنویں کو بچایا گیا۔ اب کنویں پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنائی گئی، جس سے ٹریفک چلنے پر کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔

بتایا گیا ہے کہ یہ سڑک ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نہیں بلکہ نامعلوم بلڈرزکی طرف سے بنائی گئی ہے جو اس زمین پر رہائشی کالونی بنا رہے ہیں۔یونین کونسل گوٹیرو کے انجینئر ظفر کا کہنا ہے کہ یہ پراجیکٹ ضلعی کونسل کا نہیں بلکہ پرائیویٹ بلڈرز کا ہے۔

Road discovered in Jam Kando area in #Karachi's suburbs with an open well midway on its path. (sent by a friend) pic.twitter.com/NCdMuJ1vXI