ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو شادی کے بندھن میں بندھ گئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی مصنفہ فاطمہ بھٹو شادی کے بندھن میں بندھ گئیں، ان کی شادی گراہم (جبران) سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ان کے بھائی ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے ٹوئٹر پر شادی کی تصویر اور تفصیلات جاری کی ہیں۔

جونیئر بھٹو کے مطابق

ہمارے والد شہید میر مرتضیٰ بھٹو اور بھٹو خاندان کی جانب سے مجھے یہ خوشخبری سناتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میری بہن فاطمہ اور گراہم کی شادی کل ہمارے گھر 70 کلفٹن میں ایک سادہ تقریب میں ہوئی۔ تقریب میں فاطمہ کے چاہنے والوں نے ہمارے دادا کی لائبریری میں شرکت کی، یہ جگہ میری پیاری بہن کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو جن مشکل حالات کا سامنا ہے ان کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا کہ پرتعیش انداز میں شادی کا جشن منانا مناسب نہیں ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے اپیل کی کہ فاطمہ اور گراہم کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ انہوں نے گراہم کے نام کے جبران بھی لکھا جو ممکنہ طور پر ان کا اسلامی نام ہے۔

