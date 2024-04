مجاہد ِ ملت، بطل ِحریت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی ؒنے تحریک ِپاکستان ،تحریک ِختم نبوت، تحریکِ نفاذِ شریعت، تحریک ِبحالی جمہوریت اور تحریک ِنظامِ مصطفےٰ میں گراں قد ر خدمات انجام دی ہیں۔ ان تحاریک میں جس طرح قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کیں،وہ تاریخ کا ایک درخشندہ اور ناقابل ِفراموش باب ہے۔ آپ نظریہ_¿ پاکستان اور نظامِ مصطفی کے بڑے علم بردار اور ملت ِاسلامیہ کا عظیم سرمایہ تھے۔

مولانا عبدالستار خان نیازی ؒیکم اکتوبر 1915ءکو عیسیٰ خیل میانوالی کے ممتاز نیازی خاندان میں پید اہوئے۔ آپ کا شجرہ_¿ نسب شیر شاہ سوری کی افواج کے کمانڈر انچیف عیسیٰ خان نیازی سے ملتا ہے۔ 1933ءمیں گورنمنٹ ہائی سکول عیسیٰ خیل سے میٹرک کے بعد اسی سال لاہور پہنچے اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال ؒ کے قائم کردہ اشاعت ِاسلام کالج میں داخلہ لے کر ”ماہرِ تبلیغ“ کا دوسالہ کورس مکمل کیا۔ کالج میں اوّل پوزیشن حاصل کرنے پر حکیم الامت سے سند حاصل کی۔ 1936ءمیں ایف اے، 1938ءمیں بی اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ 1940ءمیں ایم اے عربی اور 1941ءمیں ایم اے فارسی کے امتحانات میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔

مولانا نیازی، ابتدا ہی سے اسلامی انقلابی ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے 1936ءمیں مجلس اصلاحِ قوم میانوالی قائم کی۔ اسی سال لاہور میں حکیم الامت حضرت علامہ اقبالؒ کے مشورے سے جناب حمید نظامی ، میاں محمد شفیع (م ش) ، جسٹس انوارالحق اور دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کی بنیاد رکھی۔ 1937ءمیں قائداعظمؒ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ 1938ءمیں مسلم لیگ ضلع میانوالی کے صدر منتخب ہوئے۔ 1939ءمیں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے نصب العین ”خلافت ِپاکستان“ کو کتابی شکل میں مرتب کیا۔ ان دنوں دہلی میں آل انڈیا مسلم کانسٹی ٹیوشن کمیٹی کے اجلاس ہورہے تھے۔ اکتوبر 1939ءمیں مولانا نیازی کو آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کونسل اور ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کے صدر کی حیثیت سے شرکت کا موقع ملا۔ اسی اجلاس میں نوابزادہ لیاقت علی خانؒ دہلی مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ عریبک کالج ہال میں جلسہ_¿ عام کے دوران مولانا نیازی ؒ نے ”خلافت ِپاکستان سکیم “ کے اہم نکات کی وضاحت کی۔ اسی جلسے میں نوابزادہ لیاقت علی خانؒ نے مولانا نیازیؒ کو دعوت دی کہ وہ اگلے روز ان کی کوٹھی گل ِرعنا ہارڈنگ روڈ دہلی میںکانسٹی ٹیوشن کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوکر اپنے یہی خیالات پیش کریں، چنانچہ مولانا نیازیؒ نے اس اجلاس میں شرکت کی اور پہلی بار حضرت قائداعظم محمد علی جناحؒ سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ جب قائداعظم ؒکی خدمت میں سکیم کا نسخہ پیش کیا تو قائداعظم ؒنے فرمایا کہ یہ سکیم ہمارے زیر غور ہے۔ پھرفرمایا:

Your Scheme is very hot

(تمہاری سکیم بہت گرم ہے)

اس پر مولانا نیازی نے برجستہ جواب دیا کہ

"My Scheme is hot because it has come out from a boiling heart"

میری سکیم اس لیے گرم ہے کہ یہ طوفان خیز دل سے نکلی ہے۔

اس پر قائداعظمؒ ہنس دیئے اور فرمایا کہ ”تم نے مسلمان کو سپرمین بنادیاہے۔“ قائداعظم ؒ نے اس تجویز کو مسلم لیگ کی متعلقہ کمیٹی کے سپرد کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے بعض اہم نکات کو تسلیم کیا، چنانچہ عبداللہ ہارون کی سربراہی میں قائم شدہ مسلم لیگ کی سفارشات کمیٹی میں اس سکیم کو پیش کیا گیا۔ یہ سب سے پہلی سکیم تھی جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان کاری ڈور (راہداری) کے لیے علاقے کا مطالبہ شامل تھا۔مولانا نیازیؒ نے اپنی سکیم میں زوردیا تھا کہ ”اگر کاری ڈور کے حصول کی کوئی صورت نہ نکالی گئی تو ایک وقت آئے گا کہ بھارت، مشرقی اور مغربی حصوں کو الگ کردے گا“۔ قائداعظم ؒنے قراردادِ لاہور کے موقع پر 1940ءمیں پہلی بار کاری ڈور کا ذکر بھی کیا تھا۔

مارچ 1940ءمیں اقبال پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 26واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جہاں 23مارچ کو قراردادِ پاکستان منظور کی گئی۔ مولانا نیازیؒ اس اجلاس میں بھی شریک تھے۔ مولانا نیازیؒ ، جناب حمیدنظامی اور دیگر ساتھیوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام پاکستان کانفرنس منعقد کی۔ مولانا نیازیؒ اس وقت فیڈریشن کے صدر اور مولانا محمد ابراہیم چشتی سیکرٹری جنرل تھے۔ مولانا نیازیؒ نے اس کانفرنس میں خلافت ِپاکستان کا تصور اجاگر کیا اور پاکستان کا نقشہ بھی شائع کیا۔ قرار دادِ لاہور کے بعد برصغیر کے اطراف و اکناف میں مسلم لیگ کے زیر اہتمام جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

28فروری تا یکم مارچ 1941ءپنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام اسلامیہ کالج ریلوے روڈ گراﺅنڈ میں پاکستان کانفرنس منعقدہوئی جس کی صدارت قائداعظم ؒنے کی۔ مولانا نیازی نے پاکستان کی حمایت میں تقریر کے بعد مرکزی ریزولیشن پیش کیا۔ اس اجلاس میں تقریباً ایک لاکھ افراد نے ہاتھ لہراکر قرارداد کی تائید کی اور نعرہ ہائے تکبیر و رسالت بلند کیے۔ 1941ءہی میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔مولانا نیازیؒ نے مسلم لیگ کا پیغام دیہاتوں اور دور افتادہ مقامات تک پہنچانے کے لیے پاکستان رورل پروپیگنڈہ کمیٹی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ قائداعظم ؒ کی زیرصدارت یہ کمیٹی قائم کی گئی اور مولانا نیازی کو اس کمیٹی کا سیکرٹری بنادیا گیا۔ یکم مارچ 1941ءکو قائداعظمؒ نے نوجوانوں کو پیغام دیا۔ "March On" (آگے بڑھو)

مولانا نیازیؒ نے آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور رورل پروپیگنڈا کمیٹی کے سیکرٹری کی حیثیت سے پنجاب اور سرحد کے تفصیلی دورے کرکے مسلم لیگ کا پیغام شہر شہر، قریہ قریہ اور گلی گلی پہنچایا اور مسلم لیگ کو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بنادیا۔ نومبر1942ءمیں پنجاب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لائل پور (فیصل آباد) میں منعقد ہوا۔ قائداعظم ؒ نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا نیازیؒ نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے بھرپور کام کیا۔ اس سفر میں دیگر اکابرین مولانا عبدالحامد بدایونی، خواجہ ناظم الدین، نواب افتخار حسین ممدوٹ اور مولانا جمال میاں فرنگی محل بھی قائداعظم ؒ کے ہمراہ تھے۔مولانا نیازیؒ نے راولپنڈی ،امرتسر، میانوالی اور لاہور سمیت مختلف مقامات پر قائداعظمؒ، نواب زادہ لیاقت علی خانؒ، سردار عبدالرب نشتر، مولانا عبدالحامد بدایونی،راجہ غضنفر علی خان،نواب افتخار حسین خان ممدوٹ، قاضی محمد عیسیٰ، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ اور حکیم آفتاب احمد قریشی کے ہمراہ شرکت کی اور ان اجتماعات کی کامیابی میں بھرپور کردار ادا کیا۔

مولانا نیازیؒ فروری 1946ءاور 1951ءکے عام انتخابات میں مسلم لیگ کی جانب سے میانوالی سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1944ءمیں پنجاب مسلم لیگ کے قائم مقام سیکرٹری جنرل اور 1945ءمیں انجمن نعمانیہ لاہور اور انجمن اسلامیہ پنجاب کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1945ءہی میں اسلامیہ کالج لاہور میں صدر شعبہ علوم اسلامیہ مقرر ہوئے۔ جون 1946ءمیں امپیریل ہوٹل دہلی میں کیبنٹ مشن پلان کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں قائداعظمؒ کی زیر صدارت خطاب کیا۔ جولائی 1946ءمیں قائداعظمؒ ؒکے حکم پر اسلامیہ کالج لاہور سے استعفیٰ دے دیا۔ 1951ءمیں تحریک ِخلافت پاکستان کے نام سے نئی سیاسی جماعت قائم کی اور اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ 1952ءمیں سرہند شریف (بھارت) میں حضرت مجدد الف ثانی ؒ کے عرس میں شریک ہوئے اور وہاں منعقدہ ایک اجتماع میں، جس میں ہندو بھی موجود تھے، حق گوئی اور بے باکی کا عدیم المثال مظاہرہ کیا، جس پر بھارت میں آپ کے داخلے پر تاحیات پابندی لگادی گئی۔

1946ءمیں پنجاب میں سول نافرمانی تحریک میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ بالآخر آپ کی یہ عظیم الشان خدمات14اگست 1947ءکو قیامِ پاکستان کی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔

مجاہد ِملت مولانا عبدالستار خان نیازیؒ نے 1953ءکی تحریک ِتحفظ ختم ِنبوت میں بھی بے مثال خدمات سرانجام دیں۔ آپ اس وقت بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے۔ تحریک ِختم ِنبوت کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک مجلس عمل قائم کی گئی، جس کا سربراہ جمعیت علمائے پاکستان کے مرکزی صدر ، علامہ سید ابوالحسنات قادری کو مقرر کیا گیا۔ مولانا سید عطاءاللہ شاہ بخاری ؒ، شیخ حسام الدین (مجلس ِاحرار) مولانا عبدالحامد بدایونی اور صاحبزادہ سید فیض الحسن (جمعیت علمائے پاکستان) مولانا مودودی ؒ(جماعت اسلامی) اور دیگر علماءو مشائخ اس میں شامل تھے۔ مجلس ِعمل نے حکومت کو تین مطالبات پیش کیے۔

1۔قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

2 ۔ظفراللہ خان کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے۔

3۔کلیدی آسامیوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔

ان مطالبات کو منوانے کے لیے مجلس ِعمل کے قائدین نے پورے ملک میں دورے کرکے رائے عامہ کو بیدار کیا۔ بالآخر تمام قائدین کوگرفتار کرلیا گیا تو مولانا عبدالستار خان نیازیؒ نے مسجد وزیر خان لاہور کو تحریک ِختم ِنبوت کا مرکز بنایا۔

مولانیازیؒ نے یکم فروری 1953ءکو مسجد وزیر خان لاہور سے جلوس نکالنا شروع کردیا۔ 4فروری کو تین جلوس روانہ کیے۔ ایک سول سیکرٹریٹ دوسرا گورنر ہاﺅس اور تیسرا ڈسٹرکٹ کورٹس روانہ ہوا۔ راستے میں لاٹھی چارج اور فائرنگ کی گئی۔ 6فروری کو چھ ماہ کے لیے مارشل لاءلگادیا گیا۔ مولانا نیازیؒ نے مارشل لاءکے نفاذ کے باوجود مسجدوزیر خان میں جلسہ کیا، کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا، اس تقریر سے جذبوں کو مزید تقویت ملی۔ پورے شہر میں جلوس نکل رہے تھے اور گولیاں چل رہی تھیں۔ بالآخر مولانا نیازیؒ کو گرفتار کرکے شاہی قلعہ لاہور میں منتقل کردیا گیا جہاں آپ 9اپریل تک رہے، بعد میں جیل منتقل کیا گیا۔ مارشل لاءکورٹ میں سماعت ہوئی، آپ پر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا۔ ملٹری کورٹ میں سماعت کے بعد آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تو آپ نے بڑے اطمینان سے سزائے موت کے پروانے پر دستخط کردےئے۔ آپ کو 8مربع فٹ پھانسی کی کوٹھڑی میں منتقل کردیا گیا۔ بعد میں مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینیؒ سمیت عالم ِاسلام کے عظیم اکابرکے بھرپور احتجاج اور دباﺅ پر اس سزائے موت کو عمر قید بامشقت میں بدل دیا گیا۔ مولانا نیازیؒ کہا کرتے تھے کہ ناموسِ رسالت ﷺ کی خاطر پھانسی کی کوٹھڑی میں گزرے ہوئے سات دن اور آٹھ گھنٹے ہی میرے لیے حاصل ِزندگی ہیں۔

حکومت کی طرف سے سماعت کے لیے ایک جج مقرر کیا گیا جس نے عمر قید کو تین سال کی قید میں بدل دیا اور آپ کو راولپنڈی جیل میں بھیج دیا گیا۔ آپ کو 1955ءمیں لاہور لایا گیا۔ یہاں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جس قانون کے تحت ہمیں سزائے موت دی گئی ہے، گورنر جنرل نے اس بل کو Acceptنہیں کیا، پھر اسی دوران اسمبلی ٹوٹ گئی، اس لیے وہ بل ایکٹ نہیں بنا۔ یہ مقدمہ زیر سماعت تھا کہ 29اپریل 1955ءکو ضمانت پر رہا کردیا گیا۔ پھر عدالت ِعالیہ نے مئی 1955ءمیں دی گئی سزا کو کالعدم قرار دیا اور فیصلہ میں لکھا کہ ”نہ صرف یہ سزا غلط تھی بلکہ جس قانون کے تحت یہ سزا دی گئی وہ قانون ہی غلط تھا“۔

مولانا نیازی ؒمارچ 1950ءمیں آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔

مولانا عبدالستار خان نیازی ؒنے 1974ءکی تحریک ِتحفظ ِختم ِنبوت کی مجلس ِعمل کے مرکزی سینئر نائب صدر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔اس سلسلے میں ملک بھر میں سینکڑوں عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔7 ستمبر 1974ءمیں قومی اسمبلی میں قائد ِملت ِاسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی ؒکی پیش کردہ قرارداد پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔

مولانا نیازی 1970ءکے عام انتخابات کے بعد جمعیت علمائے پاکستان میں باقاعدہ طورپر شامل ہوئے اور تادمِ زیست جمعیت علمائے پاکستان سے وابستہ رہے۔ صوبائی صدر اور مرکزی سیکرٹری جنرل کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ قائد ِاہل ِسنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ؒسے آپ کی رفاقت مثالی تھی۔ آپ نے علامہ شاہ احمد نورانی ؒکی قیادت میں ورلڈ اسلامک مشن کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات سرانجام دیں۔ نواب آف کالا باغ کے ایماءپر آپ پر چار مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن بحمدللہ آپ محفوظ و مامون رہے۔

آپ کئی مرتبہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ۔1946ءاور 1951 ءمیں میانوالی سے صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے جبکہ 1962ئ، 1970 اور 1977ءکے قومی انتخابات میں نواب مظفر خان آف کالا باغ کے مقابلے میں حصہ لیا اور محض چند سو ووٹوںسے رہ گئے، جبکہ نومبر1988ءاور اکتوبر 1990ءمیں میانوالی کے قومی اسمبلی حلقہ نمبر53 سے شاندار کامیابی حاصل کی اور مارچ 1994ءمیں چھ سال کے لیے سینیٹر منتخب ہوئے۔ 1990ءکے انتخابات کے بعد آپ کو بلدیات، دیہی ترقی، سماجی بہبود خصوصی تعلیم اور 1991ءمیں مذہبی امور اور حج و اوقاف کا وفاقی وزیر مقررکیا گیا۔

مولانانیازیؒ 1972ءمیں بنگلہ دیش نامنظور تحریک کی قیادت کرتے ہوئے سب سے پہلے گرفتار ہوئے اور اس سلسلے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ مارچ1975ءمیں ورلڈ اسلامک مشن بریڈ فورڈ (برطانیہ) کی دعوت پر یورپ کا چار ماہ کا طویل دورہ کیا اور مشن کے سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1980ءمیں ایمیسٹرڈم میں ورلڈ اسلامک مشن کی چوتھی کانفرنس میں شرکت کی۔ 1977ءمیں پاکستان قومی اتحاد کی تشکیل او ر تحریک ِنظامِ مصطفی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1984ءمیں صدر جنرل محمد ضیاءالحق کی جانب سے پنجاب کی گورنری کی پیشکش کومسترد کردیا۔ 1986ءمیں طرابلس لیبیا میں جمعیت الوحدة اسلامیہ العالمیہ کی تیسری کانگریس میں شرکت کی اور لیبیا کے صدر کرنل قذافی کو جمعیت علمائے پاکستان کی طرف سے ایک لاکھ رضاکاروں کی پیشکش کی۔ 1984ءمیں سوئیزرلینڈ، یورپ، روم اور لیبیا کا تبلیغی دورہ کیا۔ 1987ءمیں وزارتِ اوقاف عراق کی دعوت پر عراق تشریف لے گئے۔ان ممالک میں تبلیغی جلسوں کے علاوہ کئی مساجد کا سنگ ِبنیاد بھی رکھا۔ مارچ1991ءمیں عراق کویت جنگ پر وزیراعظم نواز شریف کی عراق دشمنی پر اختلافات کے باعث وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1991ءہی میں قومی اسمبلی سے شریعت بل منظور کروایا اور جولائی 1991ءمیں پاکستانی حج وفد کے قائد کی حیثیت سے شاہ فہدسے ملاقات کی۔ شاہ فہد نے اس ملاقات میں مولانا نیازیؒ کو شریعت بل کی منظوری پر مبارکباد پیش کی۔1993ءمیں قاہرہ (مصر) میں ورلڈ اسلامک کانفرنس کے ایک اجلاس کی صدارت کی اورشیخ الازہر اورمصر کے صدر حسنی مبارک سے ملاقات کی۔ مارچ1995ءمیں 35 سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اجلاس میں تحریک ِتحفظ ِناموسِ رسالت کا قیام عمل میں لایا گیا اور مولانا نیازی ؒکو متفقہ طورپر صدر منتخب کیاگیا۔ آپ نے قائد ِاہلِ سنت مولانا شاہ احمد نورانی ؒاور قاضی حسین احمدؒ کے ساتھ مل کر ملی یکجہتی کونسل کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اپریل 2000ءمیں توہینِ رسالت ﷺ

کے قانون میں تبدیلی کے خلاف کامیاب تحریک چلائی جبکہ اگست 2000ءمیں جمہوریت کی بحالی ، الیکشن شیڈول کے اعلان اور نفاذ ِشریعت کے مطالبات منوانے کے لیے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس میں بھرپور کردار ادا کیا۔

مولانا نیازیؒ کا وصال مختصر علالت کے بعد 2مئی 2001ءکو میانوالی میں ہوا۔ نمازِ جنازہ ہاکی سٹیڈیم میانوالی میں پیرمحمد صدیق سجادہ نشین بھور شریف نے پڑھائی۔ یہ میانوالی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مجاہدِ ملت کمپلیکس ، روکھڑی موڑ میانوالی میں آپ کی قائم کردہ مسجد کے بائیں جانب سپرد خاک کیا گیا۔

مولانا عبدالستار خان نیازیؒ ،تمام آمروں اور جمہوری حکمرانوں کے ادوارِ حکومت میں اعلائے کلمة الحق بلند کرتے رہے ۔آپ نے قید و بند، قاتلانہ حملوں اور تختہ_¿ دار سے نبردآزما ہوکر خودی کا درس عام کیا۔ حق گوئی ،بے باکی کا علم بلند کیا۔وہ صحیح معنوں میں حسنِ اعمال، اصلاحِ احوال اور استقامت ِکردار کی بدولت اللہ کی برہان اور مردِ مومن کے مصداق تھے:

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان