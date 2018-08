پی اینڈجی کا پانی کو صاف کرنے کا پروگرام چوتھے سال میں داخل پی اینڈجی کا پانی کو صاف کرنے کا پروگرام چوتھے سال میں داخل

کراچی (پ ر)پراکٹر اینڈ گیمبل (P&G) نے موسمِ گرما کے دوران کراچی کے علاقہ جات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا عزم اپنے پروگرام"پینے کا محفوظ پانی برائے اطفال" کے ذر یعے جاری رکھے ہوا ہے۔پراکٹر اینڈ گیمبل (P&G) اپنے طویل المیعاد ساتھی این جی او ہوپ (Hope) کے تعاون سے تقریباً چار ملین لیٹر پانی پی اینڈ جی کے مخصوص (Purifier of Water sachets) پروگرام کے ذریعے کراچی کی ضرورتمند اور پسماندہ آبادیوں تک پہنچایا جائے گا۔موسم گرما میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جو کہ 40درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، پہلے سے ہی موجود گرم لہروں کے ساتھ یہ پیشنگوئی کی گئی ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت گرمی کی لہر شدید ہوگی۔ سوسائٹی کے تقریباً تمام حصے آلودہ پانی کے مسائل سے دوچار ہیں، بالخصوص پسماندہ علاقے جو کہ پیچش، اسہال، ٹائیفائیڈ، ہیضہ اور پیٹ کے امراض جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔یہ موسم گرما میں پینے کے صاف پانی کی ضرورت کو اور بھی اہم بنا دیتی ہے، مسلسل چوتھے سال بھی پی اینڈ جی نے اپنا محفوظ پانی کا پروگرام متعارف کرایا ہے جس کا مقصد کراچی کے ان پسماندہ علاقوں میں پانی کی فراہمی ہے جہاں پانی کی فراہمی آلودہ اور غیر یقینی ہے۔ پراکٹر اینڈ گمیبل کے صاف پانی کے سٹال مختلف مقامات پر ترتیب دیئے جائیں گے جہاں (P&G Purifier of Water sachets) کی مدد سے محفوظ کیا گیا پانی کم قیمت میں لوگوں کے لئے دستیاب ہوگا۔ حفظان ٹحت پر تعلیم پروگرام کا اہم جزو ہوگا۔ہر ماہ ہر دکان میں تقریباً 60,000 لیٹر پانی کی پیداوار ہوگی اور 13,200 (P&G Purifier of Water sachets) کی تقسیم متوقع ہے۔ اس منصوبے کے دوران اندازاً 33,000 سے زائد زائرین کی پہنچ کے ذریعے تقریباً 4 ملین لیٹرپینے کا صاف پانی ان علاقوں میں موجود خاندانوں کو دستیاب ہوگا۔ پچھلے تین سالوں میں پروگرام نے اندازاً 72,000 زائرین کی پہنچ کے ذریعے تقریباً 12 ملین لیٹر پانی کی دستیابی یقینی بنائی ہے۔ پراکٹر اینڈ گیمبل (پی اینڈ جی ) کی پانی صاف کرنے کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے میں مدد کر رہی ہے، صاف پانی کی طاقت، صحت، تعلیم اور اقتصادی مواقع کی طرف لے کر جاتی ہے۔

مزید : راولپنڈی صفحہ آخر