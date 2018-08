آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کیخلاف سپاٹ فکسنگ کے تازہ ترین الزامات سامنے آ گئے، کون سے تاریخی میچوں میں سپاٹ فکسنگ کی گئی؟ دنیائے کرکٹ میں تہلکہ مچ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے سابق اور موجودہ کھلاڑیوں کے خلاف سپاٹ فکسنگ کے تازہ ترین الزامات سامنے آئے ہیں جس پر کرکٹ آسٹریلیا کے انٹیگریٹری یونٹ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ قطر کے معروف نشریاتی ادارے الجزیرہ ٹی وی کی کرکٹ کرپشن پر ڈاکو مینٹری کا دوسرا حصہ جاری کردیا گیا جس میں ایک بھارتی فکسنگ آرگنائزر انیل منور اور مبینہ بکی کے درمیان سپاٹ فکسنگ کے انتظامات سے متعلق گفتگو کی جارہی ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان مارچ 2017 میں کھیلے گئے رانچی ٹیسٹ سے متعلق بکی بتا رہا ہے کہ وہ میچ سے قبل بتاسکتا ہے کہ کس طرح سے بیٹنگ ہوگی۔ کرکٹ آسٹریلیا نے تصدیق کی ہے کہ سپاٹ فکسنگ کے الزامات 2011 میں کھیلے جانے والے تاریخی میچز سے متعلق ہیں جس میں ایشز سیریز، ورلڈ کپ، دوطرفہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کا دورہ اور نیوزی لینڈ اور بھارت کے خلاف کھیلے جانے والے ہوم میچز بھی شامل ہیں۔

دوسری جانب آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو جیمز سدرلینڈ کا کہنا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کا انٹیگریٹری یونٹ الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ( آئی سی سی ) نے بھی ڈاکومینٹری میں نظر آنے والے مبینہ فکسر انیل منور کی تصاویر جاری کی ہیں اور اپیل کی ہے کہ اس شخص کی شناخت کیلئے معاونت کی جائے۔

The ICC is appealing for your help to identify this man; a suspected match-fixer known as Aneel Munawar.

