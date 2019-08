ڈاکٹر ندیم شفیق ملک کی تصنیف قائد اعظم محمد علی جناحؒ اور مسلم آفنیو دہلی شائع ہو گئی ڈاکٹر ندیم شفیق ملک کی تصنیف قائد اعظم محمد علی جناحؒ اور مسلم آفنیو دہلی ...

لاہور(ادبی رپورٹر) سینئر بیورو کریٹ، دانشور، ادیب، بے باک محقق ڈاکٹر ندیم شفیق ملک وفاقی سیکرٹری قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کی نئی کتاب ”Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah and The Muslim of New Dehli“ علامہ عبدالستار عاصم اور محمد فاروق چوہان کی زیر نگرانی فلم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ شائع ہو گئی۔ کتاب کا انتساب ان کے سکول ٹیچر سید یاسر جعفری کے نام منسوب ہے۔ یہ کتاب تاریخی دستاویز ہے۔ ڈاکٹر ندیم شفیق ملک قومی ہیروز کے حالات زندگی پر درجنوں کتابیں لکھ چکے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری کے مالک بھی ہیں جو ایک بہت بڑا تحقیقی مرکز ہے۔ اس کتاب میں بانی پاکستان کے نام تاریخ ساز خطوط 1943ء سے 1947ء کے درمیان مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے قدم بہ قدم واقعات کو سمو دیا گیا ہے۔ یہ نادر خطوط معلومات کا خزانہ اور اس زمانے کی تاریخ کا انسائیکلوپیڈیا بھی ہیں۔ بانی پاکستان کو لکھے گئے خطوط جن میں اس زمانے کے عہد ساز لوگوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا خط بھی شامل ہے جس کو نیلام کر کے پاکستان کا سارا قرضہ اتارا جا سکتا ہے اس کتاب میں اصل خطوط کے عکس بھی شامل ہیں جس سے یہ کتاب ایک مستند دستاویز کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یہ کتاب پاکستان کے ہر طالب علم اور استاد کوپڑھنی چاہئے اور پاکستان کے تمام تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں ہونی چاہئے۔ کتاب حاصل کرنے کے لئے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل والٹن روڈ لاہور کینٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 0300-0515101، 0300-8422518

