گوادر سے وہ خوشخبری آگئی جس کا ہر پاکستانی کو بے صبری سے انتظار تھا

گوادر (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکومت نے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی کے ماسٹر پلان کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔

ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اس بارے میں ایک ٹویٹ کرکے آگاہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ بات پہلے ہی پتا چل چکی ہے لیکن بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں اس بارے میں کوئی بیان دوں۔

انہوں نے کہا ’ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر سمارٹ پورٹ سٹی کے ماسٹر پلان کی منظوری 23 اگست کو گورننگ باڈی کے اجلاس میں دی گئی تھی۔‘

ڈی جی گوادر ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کے بعد ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے جنہوں نے گوادر میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ بعض لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ گوادر کے ماسٹر پلان کے بارے میں ہائی ریزولیوشن تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی جائیں۔

It’s already known to everyone but since many people want to hear it from me let me tell you that the Gwadar Smart Port City Master Plan was approved by the Governing Body in its meeting on the 23rd of August.