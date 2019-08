میکسیکو میں شراب خانے کو آگ لگا دی گئی، 25 افراد ہلاک، 13 شدید زخمی

میکسیکو سٹی(ڈیلی پاکستان آن لائن)میکسیکو کے ساحلی شہر میں حملہ آوروں نے شراب خانے کو آگ لگا دی جس کے نتیجے میں 25 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ ریاست ویراکروز کے ساحلی علاقے میں کیا گیا، ہلاک ہونے والوں میں 8 خواتین بھی شامل ہیں جب کہ آتشزدگی کے باعث 13 افراد شدید زخمی بھی ہوئے ۔عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ حملہ آوروں نے شراب خانے کو آگ لگانے سے پہلے فائرنگ بھی کی۔ویراکروز کے گورنر نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ شراب خانے میں آتشزدگی کے پیچھے گینگ لڑائی ہے۔مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جب کہ واقعے کی تحقیقات کی بھی جا رہی ہیں.

VIDEO: ???????? At least 23 people were killed and 13 badly wounded in a fire that was likely caused by an attack at a bar in #Coatzacoalcos, eastern Mexico, prosecutors say pic.twitter.com/qMWMJoiFAp