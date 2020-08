چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے مختلف شعبوں میں اپلائی کے طریقہ کار کا اعلان کردیا

اسلام آباد(ویب ڈیسک)چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے مختلف شعبوں میں اپلائی کے طریقہ کار کا اعلان کر دیا ہے۔تفصیلات کے مطابق عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تھر بلاک ون کے لیے گیارہ سو سے زائد نوکریوں کے مواقع پیدا کئے گئے ہیں،مقامی افراد کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔

1100 plus Jobs of various categories opened for a recently started #CPEC Project by Shanghai Electric at Thar Block-1.Locals to get preference subject to criteria/qualification. Plz apply on sites/addresses as on the flyer attached. #cpecmakingprogres pic.twitter.com/6SlubZj6Xo