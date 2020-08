راہ چلتے موٹرسائیکل سوار کو پروٹوکول گاڑی پر سوار پولیس اہلکاروں نے پیٹ ڈالا،  ویڈیو وائرل 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترنول پھاٹک کے قریب راولپنڈی پولیس کے اہلکاروں نے راہ چلتے موٹرسائیکل سوار کو روک کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر چلتے بنے، پولیس اہلکاروں کی اس حرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی اور انٹرنیٹ صارفین کو شبہ ہے کہ ویڈیو میں موجود پولیس وین کسی سکواڈ کا حصہ ہے اور ممکنہ طور پر سکواڈ کیلئے بروقت راستہ نہ چھوڑنے پرتشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

ایک صارف نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " وفاقی دارالحکومت کے علاقے میں ترنول ریلوے پھاٹک ہے غالبا،پنجاب کے اعلی تربیت یافتہ اہلکاروں کی شہریوں کو تربیت دینے کی فوٹیج سامنے آگئی، غالبا کسی اعلی شخصیت کا سکواڈ ہے جسکو غریب موٹر سائیکل سوار کی کوئی ادا ناگوار گزری "۔

محمد ظریف نے لکھا کہ "تمہاری تنخواہ کے لیے ٹیکس دیتے ہیں تو تھپڑ کھانا بھی ہمارا فرض ہے،آقاؤں کی خوشنودی کیلیے کیڑے مکوڑوں کی دھلائی کوئی بڑی بات نہیں"

اس سے قبل عابد جمال قاضی نے بتایا کہ "پروٹوکول ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے ترنول ریلوے کراسنگ پر موٹرسائیکل سوار کو پیٹا، یہ واقعہ ستائیس اگست کو شام تقریباً پانچ بجے پیش آیا اور ساتھ ہی نوٹس لینے کی اپیل کی "۔

Utterly despicable and unprofessional behavior; of which CPO @AhsanPSP has taken notice and directed SSP Operations to inquire the matter. The delinquent has been suspended, against whom stern action will be taken accordingly. Self-accountability will be ensured, most definitely!