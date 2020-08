کراچی کے ایک بزرگ شہری نے وزیر اعظم کے نام ایسا پیغام جاری کردیا کہ آنکھوں میں آنسو آجائیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد پانی پانی ہے اور لوگ مشکل کا شکار ہیں، ایسے میں شہریوں کا کوئی پرسانِ حال نظر نہیں آتا، وفاقی حکومت کی جانب سے معاملات درست کرنے کے دعوے تو کیے گئے ہیں لیکن کراچی کی مشکلات کم نہیں کی جاسکیں، ایسے میں ایک بزرگ شہری نے وزیر اعظم کے نام انتہائی جذباتی پیغام جاری کیا ہے ۔

ایک بزرگ شہری نے وزیر اعظم کے کراچی کی صورتحال پر وزیر اعظم کا بیان آنے پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا " میں نے ٹی وی پر ٹکر دیکھے ہیں، بجلی نہیں ہے اس لیے جنریٹر پر چلا کر دیکھے ہیں، اس پر لکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم مشکل گھڑی میں کراچی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مودبانہ عرض یہ ہے کہ مشکل گھڑی ہے اور ہم اکیلے ہیں، بس یہی کہنا تھا۔"

خیال رہے کہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ " شدید بارشوں کے تناظر میں میری حکومت عوام خصوصاً کراچی کے لوگوں کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے. میں امدادی کارروائیوں کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں اور صورتحال سے باقاعدہ طور پر باخبر رہنے کیلئے این ڈی ایم اے کے چیئرمین اور گورنر سندھ سے مستقل رابطے میں ہوں۔ میں نےچیئرمین این ڈی ایم اےکوہدایات دی ہیں کہ پانی میں پھنسےلوگوں بچانےپرہی اکتفانہ کریں بلکہ فوری طورپرضرورت مند افرادکیلئےہنگامی طبی امداد،خوراک اور پناہ گاہ کی فراہمی کابھی انتظام کریں۔ اسکے ساتھ میں نےانہیں بنیادی سہولیات (یوٹیلیٹیز) کی فوری بحالی یقینی بنانےکا بھی حکم دیاہے۔ نالوں کی صفائی، نکاسی آب کے نظام کی اصلاح اور کراچی کے عوام کو فراہمی آب جیسے بڑے چیلنج پر قابو پاتے ہوئے ہم سیلاب سے پیدا شدہ مسائل کے مستقل حل کے منصوبے کا اعلان کریں گے اور ان بحرانی حالات میں اہل کراچی کو کسی طور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔"

