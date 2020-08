کیا سابق وفاقی سیکرٹری یونس ڈھاگا کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگایا جارہا ہے؟ سندھ حکومت نے واضح اعلان کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران خان کی جانب سے سابق وفاقی سیکرٹری یونس ڈھاگا کی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی تعیناتی کا دعویٰ کیا گیا تو سندھ حکومت نے ان کا یہ دعویٰ مسترد کردیا۔

سندھ حکومت کے ترجمان سینیٹر مرتضیٰ وہاب نے کامران خان کے دعویٰ کو غلط خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کابینہ کے اجلاس ، جو کہ اس معاملے کا فیصلہ کرنے والی اتھارٹٰی ہے، میں یونس ڈھاگہ کا نام زیر غور آیا ہے۔

خیال رہے کہ کامران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ " کراچی کے لئے ٹھوس اقدامات پر عمل درآمد شروع ہونے کو ہے، آج میئر کی مدت پوری ہوئی ، جلد وفاق و صوبے کی باہمی آمادگی سے شہر کے لئے تجربہ کار ایماندارغیر سیاسی خود مختار ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے سابق وفاقی سکریٹری یونس ڈھاگا کی تعیناتی کا اعلان ہوگا، ڈھاگا صاحب شاندار شہرت کے حامل ہیں۔"

Wrong news. So far no such decision has been made & his name was also not discussed in the Cabinet meeting which is the authority to decide on the issue https://t.co/dJgNYjrgUr