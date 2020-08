وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف نیب کا ایک اور کیس شروع ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی زاہد گشکوری نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف شوگر ملز کو سبسڈی دینے کے معاملے کی انکوائری شروع کردی ہے۔

زاہد گشکوری کے مطابق نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف چینی پر سبسڈی کے معاملے پر انکوائری کا آغاز کردیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر الزام ہے کہ انہوں نے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی سبسڈی دینے کیلئے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ صحافی کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی کا سب سے زیادہ فائدہ جہانگیر ترین نے اٹھایا ہے جن کی جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کو 56 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی۔

خیال رہے کہ اس سے قبل عثمان بزدار کے خلاف نیب کی جانب سے شراب لائسنس کے خلاف قانون اجرا کے معاملے پر بھی چھان بین کی جارہی ہے۔

Breaking: NAB kicks off inquiry against CM Punjab @UsmanAKBuzdar in allegedly misusing his authority on giving subsidy worth Rs2.6 billion to 15 sugar mills.Jahangir Tareen's JDWs remain key benificiary with share of Rs560 million.More details with us on @geonews_urdu @GeoASKKS.