بھارتی اداکار انوپم کھیرنے گلوکار شہزاد رائے کی نشاندہی کے بعد غلطی تسلیم کرلی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ کے سینئر اداکار انو پم کھیر نے پاکستانی معروف گلوکار شہزاد رائے کی نشاندہی کے بعد ٹین ڈبوں کے ساتھ جنگل میں موسیقی بجاتے بچوں کو بھارتی بچے سمجھنے کی غلطی تسلیم کرلی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹو ئٹر پر انوپم کھیر نےشہزاد رائے کی جانب سے نشاندہی کیے جانے کے بعد انوپم کھیر نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے ٹوئٹ کی کہ انہوں نے تصحیح کرلی۔انہوں نے شہزاد رائے کو مینشن کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور لکھا کہ انہیں مذکورہ ویڈیو بہت پسند آئی اور وہ بچوں کے لیے دعاگو ہیں۔

Dear @ShehzadRoy ! I stand corrected my friend. I loved the video. Keep up the great work you are doing with these kids!! Love and prayers always!! ???? https://t.co/bQ3IChURAS