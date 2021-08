ٹک ٹاکر وفا حسین کو گولیاں مار دی گئیں

مظفرآباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) آزاد کشمیر میں ٹک ٹاکر وفا حسین پر بھتیجے نے فائرنگ کردی جس سے وہ زخمی ہوگئیں، فائرنگ کا واقعہ ڈڈیال کے علاقے میں پیش آیا۔

سوشل میڈیا اطلاعات کے مطابق کشمیری نژاد برطانوی ٹک ٹاکر وفا حسین قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہیں اور حالت تشویشناک ہے جبکہ ملزم کو بھی حراست میں لے لیاگیا جس کے بارے میں کہا جارہاہے کہ وہ ان کا بھتیجا ہے۔

⚠️???? #BreakingNews British Kashmiri tiktok star #WafaHussain seriously injured in assassination attempt at Dadial's place, Kashmir, now in critical condition, accused arrested, accused is said to be her nephew! pic.twitter.com/D4uR47ent1