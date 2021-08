پاکستانی نژاد خاتون نے 6فٹ 3 انچ بال عطیہ کر کے سب کو حیران کر ڈالا

لاہور (ویب ڈیسک) ورجینیا سے تعلق رکھنے والی پاکستانی نژاد30 سالہ خاتون زہاب کمال خان نے لمبے ترین بال 17 سال کے بعد بال کٹواکر 6 فٹ 3 انچ کے بال عطیہ کیے اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا۔

دنیا نیوز کے مطابق پاکستان کی پروفیشنل سکواش کھلاڑی زہاب کمال خان نے بتایا کہ ان کے والد نے انھیں 13 سال کی عمر میں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے بال کٹوانا چھوڑ دیں اور عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کریں۔زہاب کمال کے مطابق بال عطیہ کرنے سے پہلے گنیز ورلڈ ریکارڈ انتظامیہ سے گفتگو کی کیوںکہ اس سے قبل اتنی بڑی تعداد میں کسی فرد کی جانب سے بال عطیہ نہیں کیے گئے تھے۔

WORLD RECORD | A 30-year-old Pakistani professional #squash player Zahab Kamal got her first haircut since age 13 and set a #GuinnessWorldRecord by donating 6 feet, 3 inches of hair, most hair donated to a charity by an individual.#TOKAlert pic.twitter.com/o8rS7D8doe