وزیر اعلی پنجاب کا دورہ ملتان، سیکیورٹی پر کتنے اہلکار مامور تھے؟ سنیئرصحافی روف کلاسرا حقائق منظر عام پر لے آئے

ملتان(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کے دورہ ملتان کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے 981 پولیس افسران و اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔

سنیئر صحافی روف کلاسرا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر خبر شیئر کی تھی کہ وزیر اعلی کے دورہ ملتان پر 981 اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا ،تاہم اس کے خبر کے جواب میں وزیراعلی پنجاب کے ڈیجٹیل میڈیا پر ترجمان اظہر مشوانی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے،وزیراعلی پنجاب نے اپنی ٹیم کے ساتھ صرف تین گاڑیوں میں سفر کیا۔

checked from security and Information department team, CM and his team traveled in only 3 vehicles without any protocol despite current security situation in region.

اظہر مشوانی کے اس جواب پر رؤف کلاسرا نے جواب دیتے ہوئے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے دستاویزات شیئر کی جس کے مطابق سکیورٹی کے لیے 981 اہلکار تعینا ت کیے گئے تھے۔روف کلاسرا کا کہنا تھا کہ میں 22 صفحات پر مشتمل سیکیورٹی پلان کو شیئر نہیں کرنا چاہتا۔مگر آپ کی تصدیق کے لیے صرف دو کاغذات شیئر کررہا ہوں۔

I dont want to share total 22 pages of Security plan on social media and total police men deputed there as it wont be wise on my part. But as you claim its fake, let me share just one page of Multan police plan for your consumption. Total is given on this page. https://t.co/GHHIKLgZIE pic.twitter.com/iVXGIRrWvc