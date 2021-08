بابر اعظم کا نیا ہیئر سٹائل، تصاویر بھی سامنے آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ویسٹ انڈیز کے دورے سے واپسی پر نیا ہیئر سٹائل بنوایا ہے۔

بابر اعظم نے نئے ہیئر سٹائل کی تصاویر بھی اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ جاری کی ہیں ،انکا کہنا تھا کہ نئے سٹائل کے ساتھ بہتر محسوس کررہا ہوں۔سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ کی جانب سے بابر اعظم کے نئے ہیئر سٹائل کو خوب سراہا جارہا ہے۔قومی کرکٹ ٹیم دو روز قبل ویسٹ انڈیز کے دورے سے واپس لاہور پہنچی ہے۔

Feeling better already with the fresher and new look! ????‍♂️ pic.twitter.com/znLXXbmNXO