کراچی ائیر پورٹ کے رن وے پر کتے کے گھومنے کی ویڈیو وائرل 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )شہر قائد کراچی کے ایئرپورٹ کے رن وے پر کتے گھومنے لگے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔رن وے پر کتوں کی موجودگی کا اس وقت پتہ چلا جب ایک نجی ایئرلائن کی پرواز اسلام آباد کے لیے ٹیک آف کر رہی تھی۔ پرواز میں موجود ایک مسافر نے کتوں کی ویڈیو بنا لی۔وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتے رن وے پر آزادنہ گھوم پھر رہے ہیں۔

This is Karachi airport. Watch the video . Salute to the @official_pcaa @PCAAOfficial @GSKhan_Official #KarachiAirport #Karachi #Kabulairport pic.twitter.com/XtLFeiXPDK