بگ بیش لیگ ،ہوبارٹ ہریکینز نے شاداب خان سمیت 3پاکستانی کھلاڑیوں کو پک کرلیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آسٹریلوی بگ بیش ٹی ٹوئنٹی لیگ میں ہوبارٹ ہریکنز نے شاداب خان سمیت پاکستان کے تین کھلاڑیوں کو پک کر لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بگ بیش لیگ کے سوشل میڈیا پیچ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں ہوبارٹ ہریکنز کے ہیڈ آف سٹریٹجی رکی پونٹنگ سے پلیئر سلیکشن کا کہا جاتا ہے تو وہ قومی آل راؤنڈر شاداب خان، کا نام لیتے ہیں اس کے بعد وہ مڈل آرڈر بیٹر آصف علی اور آل راؤنڈر فہیم اشرف کو منتخب کرتے ہیں، رکی پونٹنگ ساتھ میں کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنے کی وجہ بھی بتاتے ہیں، رکی پونٹنگ کے مطابق شاداب خان ایک بہترین فیلڈر اور سپنر ہونے کیساتھ ساتھ اچھے ہٹر بھی ہیں ، اسی طرح آصف علی مڈل آرڈر بیٹسمین کے طور پر بہترین ہٹر ہیں، جبکہ فہیم اشرف بہترین آل راؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیتھ آورز کے بہترین ہٹر ہیں۔

Did the @HurricanesBBL just become Pakistan's team?

???????? Shadab Khan

???????? Asif Ali

???????? Faheem Ashraf #BBL12Draft pic.twitter.com/N0oxiV5z5B