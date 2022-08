ویرات کوہلی کی معذور پاکستانی مداح کے ساتھ سیلفی نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کے سابق کپتان ویرات کوہلی نے پاکستان سے تعلق رکھنے والی خاص مداح کے ساتھ تصویر لے کر سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے۔

حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو منظرِ عام پر آئی ہے جس میں ویرات کوہلی دبئی میں آئی سی سی اکیڈمی سے پریکٹس کرکے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایک مداح ان کے پاس آکر وہیل چیئر پر بیٹھی لڑکی کے ساتھ تصویر لینے کی درخواست کرتی ہے۔

ویرات کوہلی فوراً ہی نور نامی مداح کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بات چیت کرکے سیلفی بھی لیتے ہیں۔میڈیا سے بات کرتے ہوئے مذکورہ لڑکی نے بتایا کہ ' میں ویرات کی بہت بڑی مداح ہوں، ہم ویرات سے ملنے کے لیے کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، ویرات نے بہت اچھے طریقے سے بات کی اور میری خیریت دریافت کی'۔

Very nice gesture from Virat Kohli to go and take a picture with a differently abled Pakistani fan girl who is a big Kohli fan, after the practice session & making her so happy.????????❤️???????? #Cricket #KartarpurCorridor #Saanjh #Punjab #Punjabi #PunjabiParhao pic.twitter.com/uRUg9zF5vA