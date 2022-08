انڈیا کے خلاف میچ میں پاکستان کا 19 سالہ فاسٹ باؤلر کا ڈیبیو کرانے کا اعلان

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ میں فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کا ڈیبیو کرانے کا اعلان کردیا۔

فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی اور وسیم جونیئر کے ٹیم سے باہر ہونے کے باعث پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج کے اہم ترین میچ میں 19 سالہ فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کا ڈیبیو کرایا جائے گا۔

نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ پہلا میچ کریئر کیلئے بہت اہم ہوتا ہے ، انڈیا کے خلاف بڑا میچ ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ عام میچز کی طرح ہی اس کو کھیلوں اور اچھا پرفارم کروں،ہر چیز کیلئے ایک وقت ہوتا ہے، ٹیسٹ کافی کھیلا ہے لیکن وائٹ بال نہیں کھیلی تھی تاہم اس کیلئے پریکٹس کا سلسلہ جاری رہا، انہوں نے حال ہی میں وائٹ بال میں ڈیبیو کیا ہے۔

????️ "Happy to represent Pakistan in all formats"@iNaseemShah will be making his T20I debut today against India ????#AsiaCup2022 | #INDvPAK pic.twitter.com/cc9IDCEGhk