گراونڈ میں وسیم اکرم اور ویرات کوہلی کی ملاقات کی ویڈیو وائرل

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے میچ سے قبل بھارتی کھلاڑی ویرات کوہلی کی پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم سے غیر رسمی ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

اس دوران ویرات کوہلی کی وسیم اکرم سے ملاقات ہوئی اور دونوں گلے ملتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ ویرات کوہلی پہلے مسکراتے ہوئے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم سے گلے ملے اور پھر دونوں نے ہاتھ بھی ملایا۔

Virat Kohli and Wasim Akram had a light moment ahead of the most match awaited match between Pak vs Ind ????????????????#AsiaCup2022 #INDvsPAK #PAKvIND #ViratKohli???? #TheCorrespondentPk pic.twitter.com/MEwVsAgcpc