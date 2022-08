"آج کرکٹ کے چاہنے والوں کی جیت ہوئی" شاہد آفریدی کا بیان

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ پاک بھارت میچ میں کرکٹ کے چاہنے والوں کی جیت ہوئی ہے۔

ایشیا کپ کے سب سے بڑے مقابلے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں شاہد آفریدی نے کہا کہ جب دو مضبوط ٹیمیں ایک بڑا میچ کھیلتی ہیں اور اس کو آخری گیند تک لے جاتی ہیں تو اصل جیت کرکٹ شائقین کی ہوتی ہے اور اہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مقابلہ ہو جو دیکھنے کے قابل ہو۔

آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ ہاردیک پانڈیا نے دونوں اننگز میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، پاکستان کی طرف سے نسیم شاہ اور محمد نواز نے اپنی بھرپور مہارت دکھائی۔

خیال رہے کہ بھارت نے ایشیا کپ کے مقابلے میں روایتی حریف پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے 148 رنز کا ہدف دیا تھا جو انڈین ٹیم نے آخری اوور میں چھکے کے ساتھ پورا کرلیا۔

When 2 strong teams play a big match and take it down to the last ball, then you know the fans have won as well because that’s what we want to see, a battle that is worth watching. @hardikpandya7 made his presence felt in both innings. Good display of skills by naseem and nawaz