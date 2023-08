ملائیکہ اروڑا سے کرینہ کپورتک،وہ بھارتی ہندو اداکارائیں جنہوں نے مسلمانوں سے شادی کی ملائیکہ اروڑا سے کرینہ کپورتک،وہ بھارتی ہندو اداکارائیں جنہوں نے مسلمانوں ...

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) محبت سرحدوں یا ذات پات کی قید سے آزاد ہوتی ہے ، بھارت میں یوں تو ہندو مسلم دشمنی ہی خبریں آئے روز سامنے آتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہندو اداکارائیں بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اپنا جیون ساتھی بنانے میں ترجیح دی، ان کے نام اور تفصیلات ذیل ہیں۔

ملائکہ اروڑا

ملائکہ اروڑا نے بالی ووڈ کے دبنگ خان سلمان کے بھائی اربازخان سے شادی کی تھی اور ایک بیٹا بھی ہے۔ملائکہ نے خود ہی ارباز خان کو شادی کی پیشکش کی تھی جو انہوں نے قبول کرلی تھی، اگرچہ اس شادی کا انجام اچھا نہیں ہوا اور دونوں میں علیحدگی ہوچکی ہے ۔

Finally Malaika Arora Khan and Arbaz Khan Break Their Silence, They Confirmed Their… https://t.co/M0M1BxxHep pic.twitter.com/DCobpyQlYC — StoryAround (@story_around) March 29, 2016



گوری خان

بالی ووڈ کے کنگ خان کہلائے جانیوالے شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان ہندو مذہب کی پیروکار ہیں ، آج بھی وہ اپنے عقیدے پر قائم ہیں، دونوں کی محبت کی شادی تھی جس کے لیے شاہ رخ خان کو اچھی خاصی تگ و دو بھی کرنا پڑی تھی، شادی کے کئی سال بعد بھی دونوں ہنسی خوشی ازدواجی زندگی گزاررہے ہیں۔



ریچا چڈھا

بھارتی ہندی سینما کی اداکارہ ریچا چڈھا نے بھی ایک مسلمان اداکار علی فضل کو اپنا جیون ساتھی بنایا، 36سالہ اداکارہ کی اپنے شوہر کیساتھ محبت کی کہانی فلم ’فقرے‘ کے سیٹ سے شروع ہوئی اور گزشتہ سال انہوں نے شادی کرلی تھی ۔امرتسر میں پیدا ہونیوالی اداکارہ ’اوئے لکی، اوئے لکی‘ اور’ گینگز آف واسع پور‘ میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھاچکی ہیں۔



سوارا بھاسکر

سوارا بھاسکر کا شمار بھی بالی ووڈ کی کامیاب اداکاراﺅں میں ہوتا تھا، انہوں نے رواں سال کے اوائل میں ہی ایک مسلمان فہد احمد سے شادی کی ۔ فہد احمد اور سوارا بھاسکر کی پہلی ملاقات انڈیا میں شہریت کے ایک متنازع قانون کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران ہوئی تھی۔ دہلی میں پیداہونیوالی 35سالہ اداکارہ اپنی بہترین اداکاری کی بدولت دو مرتبہ سکرین اعزازات حاصل کرچکی ہیں اور تین مرتبہ فلم فیئر اعزاز کے لیے نامزد بھی کیا گیا۔

Fahad Ahmad calls himself a Pasmanda Muslims, but he doesn't acknowledge caste among Muslims while Sawara Bhaskar belongs to Bhumihar caste, she is liberal-minded who doesn't acknowledge caste among Hindus. pic.twitter.com/mkY3xsqsKl — Razaul Haq Ansari (@RazaulHaqAnsari) February 16, 2023



کرینہ کپور

بیبو کے نا م سے جانی جانیوالی اداکارہ کرینہ کپور نے چھوٹے نواب سیف علی خان سے شادی کی ، یہ شادی 2021ءمیں ہوئی تھی اور سیف علی خان کی یہ دوسری شادی تھی ، اب دونوں کے دو بچے بھی ہیں۔ اداکارہ کرشمہ کپور کی چھوٹی بہن نے رومانوی، مزاحیہ اور جرائم ڈراما جیسی فلموں میں بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کرینہ کپور کو چھ فلم فئیر ایوراڈوں سمیت بے شمار اعزازات سے نوازا گیا اور وہ بالی ووڈ کی انتہائی مہنگی ترین اداکاراﺅں میں سے بھی ایک ہے۔

Kareena kapoor &Saif Ali khan on holiday in Italy..

Here in Porto Cervo in Sardegna. pic.twitter.com/CT8zRHEcIQ — Ross (@Ross70281848) July 11, 2023