لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)ن لیگ کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نوازشریف کاکہنا ہےنوازشریف ہی عوام کو بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچائیں گے۔

انہوں ںے پارٹی کے پنجاب ویمن یوتھ ونگ کے عہدیداروں،‎خواتین رہنماؤں،وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔‎ پارٹی کے خواتین یوتھ ونگ کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا ۔‎شعبہ خواتین کی عہدیداروں نے اپنے اپنے اضلاع میں پارٹی سرگرمیوں اور تنظیم کی کاکردگی سے متعلق مریم نوازشریف کو آگاہ کیا ۔‎مریم نوازشریف نے ویمن یوتھ ونگ کی عہدیداروں اور کارکنان کے جذبے کو سراہا ۔‎4گھنٹے تک مسلسل جاری رہنے والے اجلاس میں انٹرویوز کئے گئے اور خواتین کو مستقبل کے لئے گائیڈ لائنز دی گئی ۔

مریم نواز کا کہنا تھاکہ نوازشریف نے عوام کو مہنگائی، دہشتگردی، لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی تھی۔وہ ہی ایک بار پھر عوام کو مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچا ئیں گے۔‎نوازشریف کی دی ہوئی ترقی کا عمل نہ روکا جاتا تو آج غریب عوام کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔‎وزیراعظم نوازشریف ہی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہیں۔

مسلم لیگ ن کی چیف آرگنائزر مریم نوازشریف کاکہنا تھا کہ انہیں خوشی ہوتی ہے جب اپنی جماعت میں خواتین کو اپنے شانہ بشانہ کھڑا دیکھتی ہیں ۔‎ان کی خواہش ہے کہ آئندہ الیکشن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹی ٹکٹ دیے جائیں ۔‎کیونکہ قوم کا مستقبل یہی لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہی پاکستان کو حقیقی معنوں میں مضبوط ملک بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔۔‎ نوجوان لڑکیوں کی مسلم لیگ(ن)کے پلیٹ فارم سے فرنٹ فٹ پر آنا حوصلہ افزا بات ہے۔‎ تعلیمی اداروں کی طالبات مسلم لیگ(ن) کی لیڈرشپ کو ہی پسند کرتی ہے جو خوش آئند ہے۔‎ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نون لیگ اور نواز شریف کے جانثار ہیں۔

مریم نواز کا مزید کہنا تھاکہ ‎مسلم لیگ(ن) کی لیڈرشپ نے ہمیشہ نوجوانوں کو با اختیار بنایا ہے۔‎ اس کی سب سے بڑی مثال نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور باعزت روزگار کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی ہے۔‎پنجاب اور خیبرپختونخوا میں ایم ایس ایف کو فعال قوت میں بدل دیا ہے۔

مسلم لیگ ن کی چیف آرگنائزر کاکہنا تھاکہ ‎ پاکستان مسلم لیگ (ن) ملک میں سب سے بڑی یوتھ اور خواتین کی جماعت بن چکی ہے۔‎خواتین اور نوجوان ملک کی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کریں گے۔‎دُکھ ہے کہ عوام کو مہنگائی، بجلی کے بل میں اضافے جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔

