سنیل نارائن کرکٹ میں ریڈ کارڈ حاصل کرنیوالے پہلے کھلاڑی بن گئے

بیرسٹیئر(ڈیلی پاکستان آن لائن)کرکٹ کی تاریخ میں کیریبین پریمیئر لیگ 2023 کے میچ میں سنیل نارائن کرکٹ میں ریڈ کارڈ حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ۔

تفصیلات کےمطابق ہاکی اور فٹبال کے بعد کرکٹ میں بھی کھلاڑیوں کو ریڈ اور ییلو کارڈز اب دکھائےجانے لگے ۔کیریبین پریمیئر لیگ 2023 کے میچ میں سنیل نارائن کرکٹ میں ریڈ کارڈ حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ٹرینی باگو نائٹ رائیڈرز کے آل راؤنڈر سنیل نارائن کو سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کے خلاف سی پی ایل 2023 کے میچ میں ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔

ویسٹ انڈیز اور ٹرینی باگو نائٹ رائیڈرز کے آل راؤنڈر سنیل نارائن ریڈ کارڈ حاصل کرنے والے پہلے کرکٹر ہیں۔ کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل) 2023 نے ٹی 20 لیگ میں ٹیموں کے خراب اوور ریٹ پر نظر رکھنے کے لیے نیا ’ریڈ کارڈ‘ اصول متعارف کرایا ہے۔

SENT OFF! The 1st ever red card in CPL history. Sunil Narine gets his marching orders ???? #CPL23 #SKNPvTKR #RedCard #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/YU1NqdOgEX