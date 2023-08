لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)برطانیہ میں سال کے مصروف ترین دنوں میں سے ایک پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں خرابی کے باعث فضائی سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کو تاخیر اور منسوخی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔دی انڈپینڈنٹ کے مطابق مرکزی کنٹرول سسٹم سے جڑے ’نیٹس‘ یعنی نیشنل ایئر ٹریفک سروسز میں خرابی ہوئی ہے۔جو طیارے زمین پر موجود ہیں انہیں روک دیا گیا ہے جبکہ پہلے سے فضا میں موجود طیاروں کو براعظم کے دیگر ہوائی اڈوں کی جانب موڑنے کا امکان ہے۔

نیشنل ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت ہمیں تکنیکی مسئلے کا سامنا ہے اور حفاظت کے پیش نظر ٹریفک فلو پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں،انجینئر زخرابی کو تلاش کرنے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،آج صبح تکنیکی خرابی کے باعث ہماری پروازوں کا خودکار عمل متاثر ہوا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’جب تک انجینئرز خرابی ٹھیک نہیں کر لیتے تب تک فلائٹ پلانز کو مینیویئلی چلایا جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ہمیں انہیں ایک ہی تعداد میں پراسیس نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے ٹریفک فلو پر پابندیاں لگا دی ہیں۔

We are currently experiencing a technical issue and have applied traffic flow restrictions to maintain safety. We apologise for any inconvenience this may cause. We will publish updates on our website here:https://t.co/YJO7NyZKxs