پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ماڈل ملک بننے جا رہا ہے! پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک ماڈل ملک بننے جا رہا ہے!

پاکستانی قارئین امریکی لیڈروں کی طرف سے کی گئی ڈومور (Do More) کی گردان نہیں بھولے ہوں گے۔ باراک اوباما کے 8سالہ دور میں اور پھر ٹرمپ کے موجودہ دو سالوں میں امریکی صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، CIA چیف اور افغانستان میں سینئر ترین امریکی جرنیل جب بھی یہاں تشریف لاتے اسلام آباد سے ’’ڈومور‘‘ کا مطالبہ ضرور کرتے۔

اپنے اس ایک مطالبے کو نت نئے انداز سے دہراتے لیکن مقصد ایک ہی ہوتا کہ پاکستان کو مزید جانوں کی قربانی دینی چاہیے،70ہزار سویلین اور فوجی شہید کروانے کا ذکر کیا جاتا تو سر کو اوپر سے نیچے ہلکی سی جنبش دے کر یہ اقرار ضرور کرتے کہ پاکستان نے ’’حقیقتاً‘‘ بڑی قربانیاں دی ہیں لیکن ہم اس وقت مانیں گے جب ہمارے پلان سرخرو ہوئے، جب ہماری سکیموں کی من و عن تکمیل ہوئی اور جب وہی کچھ ہوا جو ہم چاہتے ہیں۔۔۔ پاکستان اس کے جواب میں ہمیشہ یہی استدلال دہراتا کہ حقانی نیٹ ورک کی اگر کوئی حقیقت ہے اور اگر اب بھی فاٹا میں کسی جگہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائے، فاٹا کے جس کونے کھدرے میں آپ کو دہشت گردوں کا شک ہے، وہاں چلے جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ کی بات میں ذرہ بھر بھی سچائی ہوئی تو ہم Do More کا مطالبہ تسلیم کر لیں گے اور اگر ہم پاکستانی سچے نکلے تو آپ اس گردان کی تکرار سے باز آ جائیں۔

جب برسوں تک کسی امریکی لیڈر نے ہم پر اعتبار نہ کیا تو آخر ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ببانگِ دہل یہ کہنا پڑا کہ ہم نے تو بہت Do More کر لیا ہے، اب مغرب کی باری ہے کہ وہ Do More شروع کرے۔

لیکن جنرل صاحب کے اس دوٹوک اعلان کے بعد بھی امریکی ڈھٹائی ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجھے بھی کئی بار سخت غصہ آیا اور میں نے سوچا کہ اگر اہلِ مغرب ہماری بات نہیں سنتے تو ہمیں بار بار اپنا موقف دہرانا نہیں چاہیے۔

بلکہ کوئی ایسی راہ نکالنی چاہیے جو امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو آئندہ سبق سکھائے کہ وہ کسی پر اعتبار کرنا بھی سیکھیں۔ میرا یہ غصہ بعض دفعہ زیادہ شدید ہو جاتا تو میں یہاں تک سوچنے لگتا کہ پاک فوج کے سارے کے سارے کور کمانڈر عرصہ دراز سے جو Do More کا یہ پہاڑہ سن رہے ہیں اس کا کوئی ’’جوابی پہاڑہ‘‘ بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا پاک فوج کی ساری سینئر قیادت فکری طور پر اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ اس معمے کا کوئی حل نہیں نکال سکتی؟۔۔۔

میں کتنا غلط تھا اس کا اندازہ مجھے پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ کر ہوا جو امریکی اخباروں میں چھپی ہے اور جو امریکی سویلین اور عسکری قیادت کا نوحہ پڑھ رہی ہے اور پاکستان کی عسکری قیادت کی دوراندیشی اور اس کے پیشہ ورانہ فکر و فن کی گہرائی کی غماز ہے!۔۔۔ اس رپورٹ کی تفصیل ہر پاکستانی کے لئے حوصلہ افزا اور اپنی مسلح افواج کی ستائش گر ہو گی!۔۔۔ امریکیوں کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ وہ کتنے ’’بونگے‘‘ تھے اور پاکستانی کتنے ’’فنکار‘‘ تھے۔ اب ذرا دیکھئے کہ یہ امریکی Do More کی جگہ کیا کہہ رہے ہیں:

’’جب صدر ٹرمپ نے اس سال (2018ء) کے آغاز میں پاکستان کو دی جانی والی اربوں ڈالر سالانہ کی سیکیورٹی امداد معطل کر دی تو ایک تھیوری یہ بھی بیان کی گئی کہ پاکستانی ملٹری امداد کی اس بندش سے خائف ہو کر امریکی اتحادیوں سے مزید تعاون کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔

لیکن حقیقت اس کے برعکس یہ تھی کہ پاکستان کے لئے اس امداد کے متبادلات قطار اندر قطار کھڑے تھے!اس امداد کی معطلی کے صرف دو ہفتوں بعد پاک فضائیہ اور چینی اہلکار مل کر ان خفیہ تجاویز کو آخری شکل دے رہے تھے جو چینی ملٹری طیاروں، طرح طرح کے ہتھیاروں اور ساز و سامانِ جنگ کی پاکستان میں تیاریوں کے بارے میں تھیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے ایسے پوشیدہ منصوبوں کا سراغ بھی اب لگا لیا ہے جن کی رو سے چین اور پاکستان دونوں مل کر خلائی میدان میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔

امریکی وزارتِ دفاع نے ابھی حال ہی میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ چین کئی عشروں تک چپکے چپکے خلائی میدان میں امریکہ کی ہمسری کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے۔ اب جبکہ وہ ان کوششوں میں کامیاب ہو گیا ہے تو خلا کو ملٹرائز کرنے تک آ گیا ہے (خلا کو ملٹرائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہتھیار خلاء میں بھیجے جا رہے ہیں جو وہاں سٹیشن کئے جائیں گے اور خلا سے زمین پر مار کریں گے۔

اب تک تو یہ ہوتا آیا تھا زمین سے زمین تک، زمین سے سمندر تک اور زمین سے فضا تک ہی ’’ماریں‘‘شمار ہوتی تھیں۔ یعنی زمین، سمندر اور فضا صرف تین میدانِ جنگ تھے لیکن کئی برسوں سے اب ’خلا‘ چوتھا میدانِ جنگ بن چکا ہے اور یہ میدانِ جنگ سب سے زیادہ کارگر، وسیع و عریض اور لامحدود ہے۔)‘‘

چین کا ایک اور میگا پراجیکٹ جو ’’بیلٹ اینڈ روڈ‘‘ (Belt and Road) کہلاتا ہے وہ دنیا کے پانچوں براعظموں کے 70ممالک کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کا منصوبہ ہے جس کے انفراسٹرکچر کی لاگت ایک ٹریلین ڈالر (ایک ہزار بلین ڈالر ) ہے۔

یہ منصوبہ معرضِ تکمیل میں ہے۔ سی پیک (CPEC) اسی کا ایک حصہ ہے ایک اہم نکتہ جو اس منصوبے کے سلسلے میں قارئین کے نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت کا سکیل بھی اس منصوبے جتنا ہی بڑا ہے۔

یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ پرانا آرڈر مسمار ہو رہا ہے اور نیا تعمیر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی مزاحمت اور مخالفت بھی اسی پیمانے کی ہو گی۔ آپ نے نوٹ کیا ہو گا کہ پاکستان میں بھی اس کی مخالفت میں کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آج (26دسمبر)بھی جب یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں تو ’’دی ایکسپریس ٹریبون ‘‘ کی شہ سرخی لگی ہوئی ہے : ’’پاکستان کو آئندہ 20برسوں میں چین کو 40 بلین ڈالر کا قرض واپس کرنا پڑے گا۔

دوسرے لفظوں میں اخبار کا استدلال ہے کہ آنے والے 20برسوں میں پاکستان کو ہر سال 2بلین ڈالر چین کو واپس کرنے ہوں گے۔۔۔‘‘

بادی النظر میں دو بلین ڈالر سالانہ ایک بڑی رقم ہے۔ لیکن اس طرح کی شہ سرخیاں لگا لگا کر پاکستانیوں کو چین سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ یہ پرو ویسٹرن لابی ہے جو چین کی مخالفت پر کمربستہ ہے۔ آنے والے برسوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس لابی کے سپانسر، مشرق وسطیٰ کے علاوہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے اکثر ممالک کی مارکیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔۔۔ بندہ پوچھے اگر پاکستان کو آنے والے برسوں میں ہر سال 2ارب ڈالر قرضہ واپس کرنا ہو گا تو اس CPEC میگا پراجیکٹ کی بدولت پاکستان کو سالانہ کتنے ارب ڈالر کی آمدن ہو گی۔ کسی اخبار میں آپ کو سکے کے اس دوسرے رخ کا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔

چین کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے اور جب تک کسی پراجیکٹ کے سارے مثبت اور منفی خدو خال نمایاں ہو کر سامنے نہیں آ جاتے تب تک چپ ہو کر اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔

چین نے پاکستان کو ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کی مغربی محتاجی سے گلوخلاصی کروا دی ہے اس کی تفصیل فی الحال نہ پاکستان نے اوپن کی ہے اور نہ ہی چین اس سلسلے میں کھل کر کوئی بات کہہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو اکتوبر 2018ء میں ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ پاکستان 2022ء میں چین کی مدد سے خود اپنا خلانورد خلا میں بھیجے گا!۔۔۔ یہ کوئی بَڑ نہیں تھی جو پاکستان نے بیٹھے بیٹھے ارتجالاً ہانک دی تھی۔

یہ ایک نپاتلا (Calculated) بیان تھا۔ فواد چودھری نے نومبر میں ایک اور انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا: ’’ہم چین کے نزدیک ہیں اور آنے والے دنوں میں اور نزدیک ہوتے جائیں گے۔ مغربی دنیا کو اب بیدار ہو جانا چاہیے اور ہماری اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے‘‘۔

یہ اہمیت کیا ہے اس کا تصور کچھ ایسا مشکل نہیں۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے نہ صرف بھاری ہتھیار بلکہ ان کا گولہ بارود بھی یا تو پاکستان میں بنایا جا رہا ہے یا بنائے جانے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ہمارا دشمن نمبر ایک بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کو مزید ’بڑا‘ کرنے کے لئے ٹرمپ نے اسی سال جنوبی ایشیاء کے بارے میں امریکی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ : ’’پاکستان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس خطے میں انڈیا ایک ’بڑا‘ ملک ہے۔

اس کی ’بڑائی‘تسلیم نہ کرنا پاکستان اور اس خطے کے دوسرے ممالک کے حق میں مفیدنہیں ہو گا‘‘۔

دوسری طرف چین، پاکستان کو ایسی سویلین / ملٹری ٹیکنالوجی سے مالامال کر رہا ہے جس کی تفصیل وہ فی الحال نہیں دینا چاہتا۔ اس سلسلہ میں بعض اشاریئے ماضیء قریب میں ہم پاکستانیوں کو سننے اور دیکھنے کو ملتے رہے ہیں۔ لیکن وہ سب کچھ صرف ’’مشتے نمونہ از خروارے‘‘ ہے!۔۔۔

چین، پاکستان کو ایسا ماڈل ملک بنانا چاہتا ہے جو اپنے حجم سے پانچ گنا اور ملٹری قوت کے اعتبار سے تین گنا بڑے ملک کا مقابلہ کر سکے گا۔ آنے والے مہینوں اور برسوں میں چین کا یہ ’’پلان‘‘ عالمِ تصور سے نکل کر عالمِ حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔۔۔ ہم پاکستانیوں کو بددل ہونے کی ضرورت نہیں۔

مزید : رائے /کالم