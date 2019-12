مسلمانوں کو اذیت دینے کیلئے مودی سرکاراور انتظامیہ کاگٹھ جوڑبے نقاب ہوگیا

لکھنو(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی پولیس نے بھی مودی سرکار کے نقش قدم پر چلنا شروع کردیا۔مسلمانوں کو اذیت دینے کیلئے مودی سرکاراور انتظامیہ نے گٹھ جوڑ کرلیا،مسلمانوں کو ایسی بات کردی کہ آپ کا بھی خون کھول اٹھے گا۔

ایک اعلیٰ پولیس افسر اترپردیش کے مسلمان علاقے میں جاکر لوگوں کو دھمکانے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔بھارت کے اپنے ہی ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی پر چلنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ریاست اترپردیش کے علاقے کے ایک حساس ٹاون میروت میں ایک اعلیٰ پولیس افسر جس کی شناخت ایس پی اکھلیش نارائن کے نام سے ہوئی ہے مسلمان اکثریتی علاقے میں جاکر انہیں دھمکیاں دی ہیں اورانتہائی متعصب لہجہ اختیارکرتے ہوئے مسلمانوں کوپاکستان چلے جانے کا کہا ہے۔

این ڈی ٹی وی کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز جمعہ کی ادائیگی اور اس کے بعد شہریت کے متنازعہ بل کیخلاف احتجاج کرنے کیلئے جمع ہورہی تھی۔

