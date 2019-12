وسیم اکرم کی’لیکڈ ویڈیو ‘ پر شعیب اختر بھی چپ نہ رہ سکے

راولپنڈی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے سابق کپتان وسیم اکرم کی لیکڈ ویڈیو کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبدیلی ضروری ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شعیب اختر نے وسیم اکرم کی ویڈیو شیئر کی اور ان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ میں لیک ویڈیوز کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن وسیم اکرم نے اس ویڈیو میں جو بات کی، اس کی حمایت کرتا ہوں۔ تبدیلی ضروری ہے۔سابق قومی فاسٹ باﺅلر شعیب اختر نے کہا کہ وسیم اکرم نے ہمیں نئی سوچ اور نیا طریقہ اپنانے کی طرف راغب کرایا۔ شعیب اختر نے وسیم اکرم کی کچھ باتوں پر لا علمی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ’ میں سمجھا نہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟‘

I support the Leaked Video of Wasim Akram, We need a change.#wasimakram #ShoaibAkhtar pic.twitter.com/OoW6AXfC4u