اقرا عزیز اور یاسر حسین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ،تصاویر سوشل میڈ یاپر وائرل اقرا عزیز اور یاسر حسین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ،تصاویر سوشل میڈ یاپر ...

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی شوبز انڈسٹر ی کی خو بصورت جوڑی اقرا عزیز اوریاسرحسین رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئے۔سٹار جوڑے کی شادی کی تقریب دھوم دھام سے ہوئی جس میں عزیزو اقارب نے شرکت کی،اقرا عزیز نے اپنی بارات میں سرخ رنگ کا لہنگا زیب تن کیا جس پر سرخ رنگ سے ہی خوبصورت کام کیا گیا۔دوسری جانب یاسر حسین نے سنہرے رنگ کی شیروانی زیب تن کی۔

اقرا عزیز نے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ہمراہ بارات میں انٹری کی جبکہ یاسر حسین اس موقع پر پھولوں کا سہرا پہنے نظر آئے۔اقرا عزیز کو حق مہر میں 4 تولہ سونا ادا کیا گیا۔یاسر اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج تک لائے۔اقرا عزیز کو ان کی شادی پر میک اپ آرٹسٹ وقار حسین نے تیار کیا۔اداکارہ کا یہ خوبصورت عروسی جوڑا ڈیزائنر نومی انصاری نے تیار کیا۔

مزید : تفریح