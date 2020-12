قومی کرکٹر آصف علی کے گھر خوشیوں کا سماں، مبارکبادیں

فیصل آباد (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین آصف علی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پر کرکٹر آصف علی نے بتایا کہ ’الحمد اللہ، اللہ نے ہمیں بیٹے محمد امیر حمزہ کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ اسے لمبی اور صحت مند زندگی عطا کرے‘۔

Alhumdolillah Allah has blessed us with a Son “Mohammad Ameer Hamza”. May Allah give him long and healthy life Ameen.

I’m thank full to my family and friends for their Duas.????